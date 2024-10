新しい学校のリーダーズSUZUKA 移動中にハマっていた“暇つぶし”は？「2時間とか、15分ぐらいに感じる」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業(放送)”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。10月より毎月4週目を担当します。10月3日(木)の放送では、生徒(リスナー)から“わからない”ことを教えてもらう企画「ワカラナイ ワカラナーイ!」の授業を実施。海外ツアーなどで移動時間の多いリーダーズが、リスナーから届いた「移動時間中にできる暇つぶし」を紹介しました。イラストを描くことです。自分はノートに書いていますが、いつか液晶タブレットを買ってデジタルでイラストを描くのが夢です。(16歳)SUZUKA:私もそれやってた。KANON:SUZUKAは絵が好きだもんね。SUZUKA:ほんまに時間を忘れられる。地方とか、(移動時間が)たとえば2時間とかやったら、15分ぐらいで移動したみたいな感覚になる。イラストを描いとると、けっこう無我夢中になれるよね。KANON:いいね。SUZUKA:液晶タブレットで描きたいっていうの、めっちゃわかる。私もそれで描いたら、もっと無限にできるやろなって思う。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/