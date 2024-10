RIRYDAY、海外制作の新曲「PinkStranger」ゲリラリリース

北爪さくら率いる6人組ガールズグループRIRYDAYによる新曲「PinkStranger」が10月9日より配信リリースされた。

関連記事:RIRYDAY制作チームが語る、DIYのグループ哲学「女の子のきらめきを記録するものを作りたい」

「PinkStranger」は、浅野尚志とBorn.Crushのタッグがサウンドプロデュースをつとめ、海外でミックスとマスタリングを行った楽曲。アートワークは前作に引き続き、吉良進太郎が担当している。

レコーディングでは、「MY HERO PROJECT」の仲間であるVIGUのHONOがボーカルディレクションを担当し、6人の新たな一面を引き出した。ビハインド映像にはHONOがレコーディングをディレクションする様子が収められている。

<リリース情報>

RIRYDAY

「PinkStranger」

https://linkco.re/BxgAR2P8

Produce by Takashi Asano , Bull$EyE , Born.Crush

Vo Direction by HONO(VIGU)

Lyrics by Born.Crush , MADEWELL(AVEC) , Hee Yeon(AVEC) , Rika Miduki

Music by Takashi Asano , Born.Crush

Design by Shintaro Kira

Mixed & Mastered by Team AMG at DART Studio

<イベント情報>

「Finally!! The Hero Has Come Back To...」

2024年10月17日(木)@東京・EX THEATER ROPPONGI

料金

全席指定S席(※MEET&GREET付)

13,900円

全席指定A席(※MEET&GREET付)

8,900円

全席指定A席

3,900円

出演

RIRYDAY

OPENING ACT:VIGU

チケット販売URL:https://w.pia.jp/t/myhero/

RIRYDAY公式HP https://riryday.com/