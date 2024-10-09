RIRYDAY、海外制作の新曲「PinkStranger」ゲリラリリース

北爪さくら率いる6人組ガールズグループRIRYDAYによる新曲「PinkStranger」が10月9日より配信リリースされた。
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「PinkStranger」は、浅野尚志とBorn.Crushのタッグがサウンドプロデュースをつとめ、海外でミックスとマスタリングを行った楽曲。アートワークは前作に引き続き、吉良進太郎が担当している。
レコーディングでは、「MY HERO PROJECT」の仲間であるVIGUのHONOがボーカルディレクションを担当し、6人の新たな一面を引き出した。ビハインド映像にはHONOがレコーディングをディレクションする様子が収められている。
＜リリース情報＞
RIRYDAY
「PinkStranger」
Produce by Takashi Asano , Bull$EyE , Born.Crush
Vo Direction by HONO(VIGU)
Lyrics by Born.Crush , MADEWELL(AVEC) , Hee Yeon(AVEC) , Rika Miduki
Music by Takashi Asano , Born.Crush
Design by Shintaro Kira
Mixed & Mastered by Team AMG at DART Studio
＜イベント情報＞
「Finally!! The Hero Has Come Back To...」
2024年10月17日（木）@東京・EX THEATER ROPPONGI
料金
全席指定S席(※MEET&GREET付)
13,900円
全席指定A席(※MEET&GREET付)
8,900円
全席指定A席
3,900円
出演
RIRYDAY
OPENING ACT:VIGU
チケット販売URL：https://w.pia.jp/t/myhero/
RIRYDAY公式HP https://riryday.com/