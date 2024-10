フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国ドラマ『恋の株価は上昇中!? ~STOCK STRUCK~』を10月10日0時から完全版全12話一挙独占配信。さらに、地上波で同日から毎週木曜25時55分から10話放送する。

『恋の株価は上昇中!? ~STOCK STRUCK~』は、韓国ドラマ『愛のあとに来るもの』『麗<レイ>~花萌ゆる8人の皇子たち~』に出演するホン・ジョンヒョンが除隊後復帰作として主演を務めた。

元エリートトレーダーで現在はコンビニ店員という謎めいた青年(ホン・ジョンヒョン)と、株式投資に失敗し財産を失い、結婚も白紙になるが、パワフルに生きるヒロイン(ハン・ジウン)のドタバタ恋模様と仲間たちとの友情を描いた作品だ。

『恋の株価は上昇中!? ~STOCK STRUCK~』ストーリー

高級ブランドのショップ販売員のミソ(ハン・ジウン)は結婚を約束した彼氏がいるが、新居の保証金が足りず、友人の勧めで株式投資をはじめる。みるみるうちに株価が上昇し、気が大きくなったミソは結婚資金をつぎ込み大失敗をしてしまう。投資の失敗が彼氏にばれて信用を失い、婚約を解消され借金も抱えることに。一方、あることをきっかけで長い間ニートとして過ごしていたソヌ(ホン・ジョンヒョン)は、社会復帰を図るためコンビニでアルバイトをはじめる。ある日、ソヌが働くコンビニに立ち寄ったミソは、ロトを購入するが全てハズレてヤケ酒をしていた。ソヌから「宝くじより株式の方が儲かる」と言われ、株で散々な目にあったこともあり怒ったミソはソヌに突っかかる。相変わらず婚約解消のショックから立ち直れないミソだったが、ネットで見つけた株式投資サークルに参加することに。勉強会の初日、同じく投資に情熱を傾ける個性的なメンバーが集合した。目の前に高級車が止まり、みんなで先生の登場にワクワクしていたところ、車からソヌが下りてきてミソは仰天する。

