4日から6日にかけて2024明治安田J1リーグ第33節が各地で行われた。

前節、首位のサンフレッチェ広島に敗れて3位に順位を下げたFC町田ゼルビアは、ホームに川崎フロンターレを迎えた。13分にFW中島裕希のゴールで先制した町田だったが、前半に2失点を喫し逆転を許す。その後50分と71分にもゴールを許し、1-4で終了した。町田は今シーズン初の連敗を喫している。

アウェイでアルビレックス新潟と対戦した4位の鹿島アントラーズは、12分のオウンゴールでの先制点を皮切りに、前半だけで3得点。さらに後半立ち上がりにはFW鈴木優磨にも得点が生まれ、0-4でリーグ戦7試合ぶりの勝利を手にした。なお、鹿島は試合翌日の6日、ランコ・ポポヴィッチ監督の解任を発表している。

2位につけ連覇を目指すヴィッセル神戸は、アウェイでJ1残留を争う15位の京都サンガF.C.と対戦。前半にFW大迫勇也のゴールを皮切りに2点のリードを奪った神戸だが、後半に2失点を喫し同点に追いつかれる。それでも83分、途中出場のFWジェアン・パトリッキのゴールで勝ち越しに成功し、6連勝を飾った。

首位を走る広島は、18位のジュビロ磐田とアウェイで対戦。1-1と同点で迎えた78分にFW加藤陸次樹の3試合連続となる得点で勝ち越しに成功し、1-2で勝利し首位をキープしている。

また残留争いでは、柏レイソルが横浜F・マリノスを下し6試合ぶりの勝利。ガンバ大阪と対戦した北海道コンサドーレ札幌は後半アディショナルタイムに2失点を喫し、3試合ぶりの黒星。そして湘南ベルマーレは東京ヴェルディに勝利し、15位から17位まで3チームが勝ち点「38」で並ぶ結果となった。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第33節

▼10月4日(金)

アビスパ福岡 1-0 名古屋グランパス

▼10月5日(土)

アルビレックス新潟 0-4 鹿島アントラーズ

FC東京 1-1 サガン鳥栖

FC町田ゼルビア 1-4 川崎フロンターレ

浦和レッズ 0-1 セレッソ大阪

柏レイソル 1-0 横浜F・マリノス

ガンバ大阪 2-1 北海道コンサドーレ札幌

▼10月6日(日)

京都サンガF.C. 2-3 ヴィッセル神戸

東京ヴェルディ 0-2 湘南ベルマーレ

ジュビロ磐田 1-2 サンフレッチェ広島

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 広島(65/+32)

2位 神戸(64/+22)

3位 町田(59/+19)

4位 鹿島(53/+13)

5位 G大阪(53/+9)

6位 FC東京(48/+3)

7位 C大阪(48/0)

8位 東京V(48/−2)

9位 名古屋(46/+1)

10位 川﨑F(43/+8)

11位 福岡(43/−4)

12位 横浜FM(41/−2)

13位 浦和(39/+2)

14位 新潟(39/−12)

15位 湘南(38/−4)

16位 柏(38/−9)

17位 京都(38/−14)

18位 磐田(32/−16)

19位 札幌(29/−22)

20位 鳥栖(26/−24)

◆■第34節の対戦カード

▼10月18日(金)

19:00 川﨑F vs G大阪

19:00 神戸 vs FC東京

19:30 横浜FM vs 新潟

▼10月19日(土)

14:00 鹿島 vs 福岡

14:00 柏 vs 町田

14:00 名古屋 vs 札幌

14:00 京都 vs 鳥栖

15:00 湘南 vs 広島

15:00 C大阪 vs 磐田

17:00 東京V vs 浦和