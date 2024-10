Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『友達がいない』って言うのは、自信のなさの表れで…」その深意は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月30日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた「大森元貴のすごいところ」を紹介しました。――9月16日(月・祝)の放送では、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森を“褒めちぎる”授業(放送)をおこないました。今回の放送では、生徒が思う「大森元貴のここがすごい!」を紹介しました。私が思う「すごいぞ元貴!」は「後輩力」です! 元貴は友達がいないと言っていますが、二宮和也さんや中島健人さんと仲がいいし、研ナオコさんも!元貴の友達は年上の人が多くて、かわいがられているイメージがあります。接し方が上手で相手の懐に入るというか、年の差関係なく仲良くなれちゃうところがすごいなって思います!若井:たしかに、レジェンドたちと仲良くさせていただいてるイメージがありますよね!」大森:「友達がいない」って言うのは、自信のなさの表れで。こっちから友達って言うのがおこがましいんだよね。そういうのがけっこうあるわけ。仲良くさせていただいてる人は、ありがたいことにたくさんいらっしゃいますよ。若井:そういうことか!大森:でも、そろそろ“先輩力”みたいなことも気にしないといけない気がするの! 部活動とかもそんなにやってないからか、先輩・後輩の感じってわかんないんだよね! だから、レジェンドの方々だけど、先輩と仲良くさせてもらってるっていうよりかは、ナチュラルでいられる自分がいる、みたいな感じ。藤澤:なるほどね!大森:でも、たとえばライブのイベントとかで「ミセスがきっかけで音楽始めたんです」とか言ってくれる人もいるじゃん。そういうときに俺は「へへ……」ってなる(笑)! 俺、後輩めっちゃ苦手なの。実は!若井:そこで言うと、りょうちゃんのほうが先輩力みたいなのはあるんじゃない? 「ありがとう~!」みたいな感じで!大森:誰にでも話しかけちゃうから!藤澤:それもそれでなんか嫌だね(笑)。大森:でも、aespaのWINTERちゃんとかが「ミセス好き」って言って楽屋に来てくれたときも、韓国語を精一杯勉強している若井が、一言も喋んないで終わったっていう(笑)。若井:「何喋ろうかな」と思ってたら終わってた(笑)。めっちゃ申し訳なかったけど、嬉しかったです!大森:嬉しかったね! でも、ニューヨークとかでは若井さん、ガンガン喋ってたから! こんなたくさん褒めていただいちゃって、嬉しい! まだまだ待っていますからね! たまにふわっと取り入れていきたいです!藤澤:これ誕生日企画じゃないんだ(笑)!?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/