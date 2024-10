髙橋藍が目指す“特別なバレーボール選手”のあり方とは？「バレーボールを夢のあるスポーツに…」

俳優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信しています。今回はスペシャル回として、銀座の「Maison KOSÉ」からお届けしました。9月22日(日)、29日(日)の放送では、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場! ここでは、髙橋選手が大切にしている言葉や次の目標について伺った29日オンエア回の模様をお届けします。髙橋選手は、当時最年少の19歳で東京2020オリンピック日本代表に選ばれ“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として注目を集めます。大学進学後は日本代表として数々の世界大会に出場し、2021年12月からはイタリアの1部リーグ・セリエAでプレー、2023-24年シーズンには準優勝を果たします。そして、2024年7月より、国内で新たに立ち上がったトップリーグ・SVリーグのサントリーサンバーズ大阪に加入しました。HIROMI:現在、髙橋選手の密着ドキュメンタリー「バレーボール髙橋藍 勇気と信念」(Amazon Prime Video)が公開されています。そのなかで髙橋選手がおっしゃっていた「勇気と信念が世界を変える」という言葉がとても印象的で素敵だなと思いました。改めて、この言葉にこめられた意味を教えてください。髙橋:「勇気と信念が世界を変える」は、海外ドラマ「プリズン・ブレイク」に出てくる言葉なんですね。4、5年前にドラマを観て、この言葉を聞いたときに“僕の人生にすごく大事なことだな”とすごく感じたんです。勇気を出してイタリア・セリアAに挑戦しましたし、自分が成長できるかどうかは自分を信じることが大事で、それが後の自分の人生だったり、世界を変えていけるための大事な要素になるのではないかとすごく感じたので、今も「勇気と信念が世界を変える」を常に掲げて活動しています。HIROMI:素敵です! ただ、私は結構ビビリで、ファンやリスナーのなかにも“一歩を踏み出せない”という人もいるかと思います。そういう方に向けて何かアドバイスはありますか?髙橋:成功するか分からないものに対して挑戦していくのは、すごく難しいことだと思いますが、もし、それが失敗に終わったとしても、僕のなかでは成功だと思っているんですね。というのも、失敗した経験は次に活かせられると思いますし、成功しても失敗しても(挑戦することが)人生の経験になっていくと学んできたので、やるかやらないかで迷ったなら、まずは挑戦する。それがうまくいかなくても次につなげていく、という思いで取り組むことがすごく大事かなと思います。HIROMI:素晴らしいです。ありがとうございます!HIROMI:次の目標は決まっていますか?髙橋:もちろん、大きな目標としては次のロサンゼルスオリンピック(2028年開催予定)です。今回(パリオリンピックで)メダルを獲得できなかった悔しさを晴らすには、そこでメダルを獲得することが報われる瞬間かなと思っています。また今年は“(これまでとは)違う経験をして自分の成長につなげたい”という思いで日本に戻ってプレーすることを決めたので、ロサンゼルスオリンピックを目指して、1年1年しっかり強くなるために頑張っていきたいです。HIROMI:すごく楽しみにしています! ちなみに、お兄さんの髙橋塁(たかはし・るい)選手と同じ日本のチームでプレーすることになったんですよね?髙橋:はい、久しぶりに兄弟でやらせていただきます。HIROMI:どんなお気持ちですか?髙橋:(一緒にプレーするのは)高校生以来なので新鮮ですし、今はバレーボール選手として自立しているので、ライバルでもありながらお互いにリスペクトし合える選手として楽しみです。日本一を目指して一緒に頑張っています。HIROMI:今後は、どんなバレーボールプレーヤーになりたいですか?髙橋:僕は“今までいなかったバレーボール選手になること”をずっと目標にしているのと、バレーボールを夢のあるスポーツにしていきたいと思っています。だからこそ、バレーボール以外のいろんなことにも挑戦していって“特別なバレーボール選手”になっていきたいと思っています。HIROMI:今後バレー以外でもやってみたいことや、バレーと並行してやってみたいお仕事はありますか?髙橋:そうですね……。HIROMI:これは言うと叶うやつよ!すみれ:たしかに!髙橋:言うと叶うやつ……僕“テレビのCMに出てみたい”っていうのがあって(笑)。HIROMI:それはすぐにできそう(笑)!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/