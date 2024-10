Mrs. GREEN APPLE大森元貴はどんな形の「メガネ」も似合う!? リスナーが思う「大森元貴のスゴイところ」は!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月30日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた「大森元貴のすごいところ」を紹介しました。――9月16日(月・祝)の放送では、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森を“褒めちぎる”授業(放送)をおこないました。今回の放送では、生徒が思う「大森元貴のここがすごい!」を紹介しました。「元貴のすごいところ」……それは「メガネ」です! 今年の上半期だけでも、MVでは「ライラック」の教師、カフェ店員に、「familie」、そして歌番組やバラエティなどなど、さまざまな場面でメガネをかけていた元貴。その種類の豊富さときたら!そして、どんな形、色でも似合ってしまう元貴のポテンシャルすごいと思っています。テレビの出演情報が出ると、次はどんなメガネをかけるのかなぁと、ひそかに楽しみにしています。大森:メガネの話になっちゃってんだよなぁ(笑)。若井:メガネがすごいのは間違いないです! 僕が出会ったときから眼鏡をかけていました!大森:プライベートでもかけてますからね!若井:やっぱり、元貴とメガネっていうのは僕のなかでセットなんですよ! 元貴って、めちゃくちゃメガネ持ってるじゃない?藤澤:メンバーでお誕生日会をしまして。元貴の作業部屋にお邪魔してパーティーしたわけですけれども、うちらがプレゼントを渡しに行ったはずなのに、元貴から「最近メガネとサングラスいっぱい持ってるからあげるよ!」って言われて(笑)。若井:本当にとんでもない数のメガネが出てきた(笑)。掛けさせてくれて、似合ったら持って帰っていいよっていう。藤澤:僕、10個くらいもらいましたよ(笑)。若井:そのくらいメガネを持っているし、やっぱり元貴はメガネ好きなんだろうね!大森:好きだね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/