Mrs. GREEN APPLE「大詰めですけれど結構すごいですよ！」8日間の“定期公演”間もなく開催！

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月30日(月)の放送では、定期公演「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」について語りました。――Mrs. GREEN APPLE は10月5日(土)から神奈川県・Kアリーナ横浜で、同アリーナ史上初となる8日間におよぶ定期公演「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」を開催します。大森:「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」は……もう今週末ですか!藤澤:あぁーーー!大森:どんな感じですか? リハーサルの進行度合いは。若井:もう大詰めじゃないですか?藤澤:大詰めですけれども、結構すごいですよ……!大森:なに、どうすごいの? 言ってごらん?藤澤:いや、まだ言えないけどね!大森:いやいや、言ってごらん?若井:りょうちゃん(藤澤)は言っちゃダメ!藤澤:なんでよ!(笑)いやいや、いい感じに言いたいね。この藤澤は……大森:今、曲名を言おうとしてるよね(笑)?若井:“藤澤は”?藤澤:藤澤は……出ます!若井:おわぁ~!大森:残念!藤澤:なんでだよ(笑)!若井:(あらためまして)いよいよ今週土曜日から、僕たちの定期公演「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」がKアリーナ横浜にてスタートします!藤澤:今週末は土曜日と日曜日の2日間! ライブをおこなうので来てくれる生徒(リスナー)はお楽しみに! グッズの種類もたくさん出ているのでチェックしてみてください!

