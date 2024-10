Mrs. GREEN APPLEのライブにも行きたいし、グッズも欲しいけど毎月カツカツ…節約のコツは？ リスナーからの相談に若井滉斗が回答

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日(月・振休)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた相談に若井先生が答える「教えて若井先生!」の授業(放送)をおこないました。私は高校2年生の帰宅部で、日々バイトに追われています。たくさん稼いでいるはずなのに、なぜか毎月カツカツです。私はお金の使い方が下手なんです。バイト代はいつも自分のことに使ったり、ライブのチケットとかグッズとかで消えています。いつも節約しようと頑張っているのですが、やっぱりミセス先生のライブは絶対行きたいですし、グッズもたくさん欲しいです! 若井先生、節約のコツをどうか教えてください!(16歳)若井:僕も学生時代はバンドもやってましたから、やりくりがありましたね。大森:節約できるとしたらどんな方法がありますか?若井:ミセスのライブに行くためには、やっぱり貯金しないとじゃないですか? バイトも頑張ってるということですし、月々使うお金を決める。いざとなったら使う。これです!大森:ご実家なのかな? わかんないけど難しいよね!藤澤:何を目標に置いているかだよね。チケットを買ったりグッズを買ったりもさ、すごくいい使い方ができてるし。“なんやかんや”を細分化していくと、意外と見えてくるかもしれない!若井:優先順位を決めるのがいいんじゃない? 1番:若井のグッズ、2番:ミセスのグッズ、3番:ミセスのライブみたいな!大森:“若井のグッズ”が一番プライオリティ高いんだ(笑)。若井:優先順位を決めることで「使っちゃったら、一番欲しいものが買えないな」となる。そうしたら、自然と自分で計画立てて使えるんじゃないかな!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/