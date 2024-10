Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「ベッドに入ったら3秒ぐらいで寝る」「めっちゃ寝つきがいい！」眠れない夜に効果的な対処法は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日(月・振休)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた相談に若井先生が答える「教えて若井先生!」の授業(放送)をおこないました。最近、夜眠れなくて悩んでいます。実際、寝られるには寝られるのですが、入眠時間が3時間になるなど、なかなか眠りに入ることができません。部屋を暗くしてから、いろんなことを考えてしまいます。寝言のプロである若井さんは、眠る方法を知っていますか?「こうすると寝られるよ!」みたいなのがあれば教えてください!(18歳)大森:ちなみに若井さんは寝つきっていいほうですか?若井:めっちゃ寝つきいい! ベッドに入ったら3秒ぐらいで寝る! 自分のなかでスイッチみたいなのがあるんだろうね!大森:どうやってスイッチを切るの?若井:僕の場合は寝言を録音するアプリをオンしたら「寝るよ」ってなる。どうしても寝られない日は、「今から寝ますよ!」「明日8時に起きますからね。おやすみなさい!」と自分で自分に声をかける。藤澤:大事って言うよね!若井:そうすると、脳とか体がそのモードに入る。「寝られないな」と考えると、逆に寝られないっていうこともあるからね! あとは、耳をマッサージすると眠れる。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/