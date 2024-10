乃木坂46賀喜遥香「お気に入りです！プリンセスがコンセプトのライブ」9月に開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」神宮公演を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。9月26日(木)の放送では、9月2日(月)~4日(水)に開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」神宮公演を出演者側の目線で振り返りました。今回はその前編。●後編記事はコチラ!賀喜:今回の授業は、「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」神宮公演について振り返っていこうと思うのですが、前回の授業では、生徒(番組リスナーの呼称)のみんなから見た神宮の話でしたので、今回は私、賀喜遥香から見た神宮について振り返りをしていきたいと思います! また違った角度からお話ができたらいいなと思っております。賀喜:今回の全国ツアーのコンセプトが“プリンセス・お姫様”ということで、衣装や(舞台の)セットがプリンセス仕様になっていて! セットは白と紫のきれいなお城で、神宮公演は夜だったのでプロジェクションマッピング(の演出)があったりして、衣装は、ピンクのフリフリで手袋もつけちゃって、かわいいドレスみたいな感じでした。普段のライブでは、ヘアアクセサリーやイヤリングは着替えが大変なので付けないんですけど、今回はプリンセスということで、各々カチューシャやかわいいイヤリングをつけて出ていましたね。それがすごくかわいかったです! プリンセスがコンセプト(のライブ)ってあまりないというか……まぁ、プリンセスをコンセプトにしなくても、乃木坂46はプリンセスなのでね! とか言ってね(笑)。とはいえ、私はプリンセスが好きなのでうれしかったです!また、オープニングで「君に叱られた」を披露させていただいたんですけど、「君に叱られた」のMVって現代版シンデレラみたいな感じで、お姫さまがコンセプトになっているから、今回のセトリに入れていただけたのかな? って思ったりしました。あとは“真の乃木坂プリンセスを決めるぞ!”ということで、3期、4期、5期が戦ったりしましたね。なかなか期別で戦うことがないので、それも楽しかったですし、ライブが終わった後に、改めてライブ映像を観て“みんな超かわいい~! やっぱりプリンセスだわ♡”って思っていました(笑)。だから私、お気に入りです! プリンセスがコンセプトのライブ(笑)。またやりたいですね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/