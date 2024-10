乃木坂46賀喜遥香「リハーサルのときは誰も手を振ってくれないから孤独すぎて…」今年の全国ツアーで乗った“クレーン”にビックリ!?

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。9月26日(木)の放送では、9月2日(月)~4日(水)に開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」神宮公演を出演者側の目線で振り返りました。今回はその後編。●前編記事はコチラ!賀喜:“どういうこと?”って思うかもしれないですけど、今回はクレーンが導入されまして、乃木坂46のライブでは初めてなのかな? 神宮公演のクレーンは、何て言うんだろう……クレーン車みたいなタイプで、大阪公演、名古屋公演では、ステージからクレーンが上にまっすぐ伸びているような感じで。私はどっちも乗ったんですけど意外と高くて(苦笑)! 通常のステージから2階席の方と同じ目線ぐらいまで上がるので……しかも、ライブの本番はファンの方もいらっしゃるから“わーい!”って楽しめるんですけど、リハーサルのときは(客席に)誰もいないし、手を振っても誰も返してくれないから孤独すぎて……。そうしたら“高さ”に冷静になってしまって“高い、高い……”“怖い、怖い……”って顔を引きつりながら歌っていたら、スタッフさんに「賀喜、大丈夫そう? 無理しないでいいからね」って心配されちゃったんですけど、「大丈夫です! やれます!!」と言って、やりました(笑)! ちゃんと(周りに)柵もあって……それでも怖かったんですけど、なんとかいけました。“クレーンに乗りながら踊れるかな?”と思ってやってみたんですけど、グワングワン揺れるから“ちょっとこれは無理だ……手を振ることに専念しよう!”と思って、手を振っていました(笑)。あと、私はそこまで見る余裕がなかったから気付かなかったんですけど、ほかのメンバーが言うには、神宮から外の景色も見えたらしくて“そんなに高かったんだ!”と思って。東京ドーム公演のときに、メンバーがバルーンに乗って移動することはあったんですけど、クレーンは初めてでしたし、ちょっとしたアトラクションみたいで楽しかったです!――番組ではほかにも“ライブ中、ずっとステージにいたバッタ”のエピソードなどを披露していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/