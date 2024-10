【放送予定】大谷翔平（ドジャース）の試合は？　MLBポストシーズン、視聴…

メジャー最新情報

2024年MLBポストシーズンがいよいよ開幕する。10月2日からワイルドカードシリーズ(WC)が始まり、ディビジョンシリーズ(DS)、リーグチャンピオンシップシリーズ(LCS)を経て球界最高峰の戦い、ワールドシリーズ(WS)が行われる。ここでは、各媒体で視聴可能な試合放送予定をまとめている。(※情報は随時更新)※日付は日本時間





ワイルドカードシリーズ

テレビ中継

●地上波

なし







●BS

10/2(水)ナ・リーグワイルドカードゲーム 第1戦

NHK-BS1 ブレーブス対パドレス(9:25~)





10/3(木)ナ・リーグワイルドカードゲーム 第2戦

NHK-BS1 ブレーブス対パドレス(9:25~)





10/4(金)ナ・リーグワイルドカードゲーム 第3戦

NHK-BS1 ブレーブス対パドレス(8:00~)









●CS

J SPORTS





インターネット配信

、MLB.TV、SPOTV NOW















ディビジョンシリーズ

テレビ中継

●地上波

なし







●BS

ディビジョンシリーズ

10/6(日)ナ・リーグ地区シリーズ 第1戦

ドジャース 対 ワイルドカード①勝者





10/7(月)ナ・リーグ地区シリーズ 第2戦

ドジャース 対 ワイルドカード①勝者





10/9(水)ナ・リーグ地区シリーズ 第3戦

ドジャース 対 ワイルドカード①勝者





10/10(木)ナ・リーグ地区シリーズ 第4戦

ドジャース 対 ワイルドカード①勝者





10/12(土)ナ・リーグ地区シリーズ 第5戦

ドジャース 対 ワイルドカード①勝者





10/13(日)ア・リーグ地区シリーズ 第5戦

ヤンキース 対 ワイルドカード①勝者

ガーディアンズ 対 ワイルドカード②勝者





●CS

J SPORTS



インターネット配信

、MLB.TV、SPOTV NOW











ディビジョンシリーズ

テレビ中継

●地上波

なし







●BS

リーグチャンピオンシップシリーズ

10/14(月)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/15(火)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者



10/15(火)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/16(水)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/17(木)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第3戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/18(金)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者



10/18(金)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第3戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/19(土)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第5戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者



10/19(土)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/20(日)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第5戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/21(月)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第6戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/22(火)ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第7戦

ナ・リーグディビジョンシリーズ勝者



10/22(火)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第6戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





10/23(水)ア・リーグ優勝決定シリーズ 第7戦

ア・リーグディビジョンシリーズ勝者





●CS

J SPORTS





インターネット配信

、MLB.TV、SPOTV NOW













ワールドシリーズ

テレビ中継

●地上波

なし







●BS

ワールドシリーズ

10/26(土)ワールドシリーズ 第1戦

ア・リーグ 対 ナ・リーグ



10/27(日)ワールドシリーズ 第2戦

ア・リーグ 対 ナ・リーグ



10/29(火)ワールドシリーズ 第3戦

ナ・リーグ 対 ア・リーグ



10/30(水)ワールドシリーズ 第4戦

ナ・リーグ 対 ア・リーグ



10/31(木)ワールドシリーズ 第5戦

ナ・リーグ 対 ア・リーグ



11/2(土)ワールドシリーズ 第6戦

ア・リーグ 対 ナ・リーグ



11/3(日)ワールドシリーズ 第7戦

ア・リーグ 対 ナ・リーグ





●CS

J SPORTS





インターネット配信

、MLB.TV、SPOTV NOW











【了】