2024明治安田J2リーグ第33節が、28日から29日にかけて各地で開催された。

28日には、今季のJ2で唯一となる“THE国立DAY”が開催。前節終了時点で首位に立つ清水エスパルスと、勝ち点差「1」で2位につける横浜FCが、55,598人が駆け付けた『国立競技場』で激突した。前半は両者慎重な入りとなったこともあり、決定機らしい決定機は生まれなかったが、後半に入ると序盤の56分に試合が動く。中野嘉大のクロスに髙橋利樹が頭で合わせると、ヘディングシュートはクロスバーに嫌われたが、こぼれ球をジョアン・パウロが押し込んだ。

PK戦を含めると2002年のスーパーカップ、90分間の白星に限定すると2001年を最後に『国立競技場』で勝てていない清水にとっては非常に苦しい展開となったが、74分に途中出場の複数選手が絡んで試合を振り出しに戻す。最終ラインから敵陣までボールを持ち運んだ原輝綺が縦へつなぐと、カルリーニョス・ジュニオ、矢島慎也を経由してボックス内で再びボールを受ける。原の放ったシュートはGK市川暉記に防がれたが、こぼれ球を宮本航汰が押し込んだ。試合はこのまま1-1でタイムアップ。両者の勝ち点差は変わらず、ラスト5試合となっても優勝争いの行方は読めない状態が続いている。

自動昇格にわずかな可能性を残す3位のV・ファーレン長崎は、敵地で4位のファジアーノ岡山との直接対決に臨んだ。直近5試合でわずか1失点と守備で安定感を誇る岡山は、長崎の強力な攻撃陣に自由を与えず、攻撃でも良い形でゴール前へ入るシーンを増やす。ルカオを中心にチャンスを迎えながら、スコアレスで終盤に突入したが、73分に右コーナーキックで均衡を破る。ニアサイドに飛び込んだ鈴木喜丈が頭でコースを変えると、最後はルカオが強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。試合はこのままタイムアップ。岡山は長崎との勝ち点差を「5」に縮めた。

岡山対長崎の結果を受けて、現在首位に立つ清水は、次節昇格決定の可能性が浮上した。清水は6日に控えた水戸ホーリーホックとのゲームを勝利した上で、長崎が同日に控えた大分トリニータとのゲームを引き分け以下で終えれば、自動昇格圏である2位以内が確定。清水は引き分けで試合を終えた場合でも、長崎が敗れた場合はその時点で昇格が決まる。

前節終了時点で岡山と勝ち点で並ぶ5位のベガルタ仙台は、75分に得た左コーナーキックから中島元彦がヘディングシュートを沈め、9位のレノファ山口FCを1-0で撃破。山口はこれでリーグ戦5連敗となった。6位のジェフユナイテッド千葉は、愛媛FCに2-1で勝利。同試合でも2得点を挙げた小森飛絢は、前節のハットトリックに続く2試合連続ゴールで、直近6試合で11ゴールと尋常ではないペースで得点を量産している。7位のいわきFCは栃木SCとの一戦を0-0で引き分けており、ヴァンフォーレ甲府を2-1で破ったモンテディオ山形が、入れ替わる形で7位に浮上した。

また、28日には17位の大分トリニータが10位の藤枝MYFCに2-0で勝利したことにより、最下位に沈むザスパ群馬は、今節消化前にJ3自動降格圏の18位以下でシーズンを終えることが決定。来季は2019シーズン以来、6シーズンぶりにJ3を舞台に戦うこととなった。無念の知らせを受けて迎えた29日のロアッソ熊本戦は、2-2で後半アディショナルタイムに突入したものの、後半アディショナルタイムに岩下航の上げたクロスボールが直接ゴールに吸い込まれ、土壇場の失点で3連敗となった。

今節の試合結果、今節終了時点での順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第33節

▼9月28日(土)

ヴァンフォーレ甲府 1-2 モンテディオ山形

清水エスパルス 1-1 横浜FC

鹿児島ユナイテッドFC 3-0 水戸ホーリーホック

大分トリニータ 2-0 藤枝MYFC

▼9月29日(日)

ブラウブリッツ秋田 2-0 徳島ヴォルティス

ファジアーノ岡山 1-0 V・ファーレン長崎

レノファ山口FC 0-1 ベガルタ仙台

いわきFC 0-0 栃木SC

ザスパ群馬 2-3 ロアッソ熊本

愛媛FC 1-2 ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(72/+28)

2位 横浜FC(71/+37)

3位 長崎(60/+24)

4位 岡山(55/+16)

5位 仙台(55/+3)

6位 千葉(52/+21)

7位 山形(51/+9)

8位 いわき(50/+12)

9位 山口(47/-1)

10位 秋田(45/+1)

11位 藤枝(45/-12)

12位 熊本(42/-8)

13位 徳島(42/-9)

14位 甲府(39/-3)

15位 水戸(39/-9)

16位 愛媛(38/-19)

17位 大分(36/-13)

18位 栃木(30/-23)

19位 鹿児島(26/-23)

20位 群馬(17/-31)

◆■第34節の対戦カード

▼10月5日(土)

14:00 千葉 vs 群馬

14:00 甲府 vs 岡山

17:00 藤枝 vs いわき

▼10月6日(日)

14:00 山形 vs 山口

14:00 水戸 vs 清水

14:00 栃木 vs 愛媛

14:00 横浜FC vs 鹿児島

14:00 長崎 vs 大分

14:00 熊本 vs 徳島

15:00 仙台 vs 秋田

