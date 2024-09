宮世琉弥「旅行している感覚で楽しかった」ファンクラブイベントツアー“りゅびとらべる”を振り返る

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。9月18日(水)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。7月7日(日)~9月14日(土)におこなわれた宮世琉弥ファンクラブイベントツアー「宮SUMMER 2024 “りゅびとらべる”」(開催地:沖縄、福岡、新潟、兵庫、北海道)を振り返りました。琉弥くんのおかげで家族と旅行できたので、札幌と小樽観光も大満喫でした! 空港で撮ったウェルカムボードの写真もお届けしますね。(21歳)宮世:実は、X(旧Twitter)でエゴサをしているときにこの写真が出てきました! ありがとうございます! 地方でいろいろと思い出を作らせていただいて、 本当にトラベルしている、旅行している感覚だったので、楽しかったです! またこういう機会を作れるように頑張りたいと思います。ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/