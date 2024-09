イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は25日、カラバオカップ4回戦の対戦カードを発表した。

現地時間25日に3回戦の3試合が行われたカラバオカップ。大規模な洪水に伴うピッチ陥没の影響で延期されたウィンブルドンvsニューカッスル戦を除いだ全試合が終了し、4回戦に進出する15チームが確定した。なお、延期となったウィンブルドンvsニューカッスル戦は10月1日に『セント・ジェームズ・パーク』で開催される。

10月下旬に予定されている4回戦には、マンチェスター・シティやチェルシー、アストン・ヴィラなどに加え、冨安健洋が所属するアーセナル、遠藤航が所属するリヴァプール、三笘薫が所属するブライトン、菅原由勢が所属するサウサンプトン、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、日本人選手が在籍する5クラブが駒を進めている。

前回大会王者のリヴァプールはブライトンとの対戦が決定。遠藤と三笘による“日本人対決”にも大きな注目が集まる。3回戦で大量5得点を奪ったアーセナルはフルアムとの壮絶なPK戦を制したプレストン(2部)と相見えることに。そのほか、サウサンプトンはストーク(2部)、クリスタル・パレスはアストン・ヴィラとの顔合わせとなっている。また、トッテナムとマンチェスター・シティによる“ビッグマッチ”も実現することとなった。

カラバオカップ4回戦の対戦カードは以下の通り。

4回戦・対戦カード

ブレントフォード vs シェフィールド・ウェンズデイ

サウサンプトン vs ストーク

トッテナム vs マンチェスター・シティ

ウィンブルドンorニューカッスル vs チェルシー

マンチェスター・ユナイテッド vs レスター

リヴァプール vs ブライトン

プレストン vs アーセナル

アストン・ヴィラ vs クリスタル・パレス