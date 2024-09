乃木坂46賀喜遥香「沙耶香が一番幸せになれる道を歩んでほしい」卒業した同期・掛橋沙耶香にエール

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。9月12日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、8月19日(月)に乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELで配信された「乃木坂46 掛橋沙耶香 卒業セレモニー」について語りました。<生徒からのメッセージ>「同期の掛橋沙耶香ちゃんの卒業セレモニーが配信されましたね。加入した頃と比べてすごく大人っぽくなっていて、とてもかわいかったですし、また元気なアイドル姿を見ることができて本当に良かったです。遥香先生は、沙耶香ちゃんと何か話されましたか?」(埼玉県 21歳)賀喜:8月19日に乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELに「乃木坂46 掛橋沙耶香 卒業セレモニー」が配信され、その日をもって沙耶香ちゃんは乃木坂46を卒業したわけなんですけれども……。本番の少し前から4期生メンバーと一緒にリハーサルをしていて、沙耶香もよく事務所に来ていたので、会うことも多くて。沙耶香が卒業セレモニーに向けてすごく頑張っている姿を見ていたし、当日も緊張しているだろうに、あまりそういう姿を見せないところは“昔から変わってないな”と思いました。そう! セレモニーは、沙耶香が衣装や曲の順番、MCの内容、MCをするメンバー、カット割り、動画の編集まで、私たちの全然知らないところで全部こだわってやってくれていたみたいです。“ありがたいなぁ”と思いつつ、最後に沙耶香のやりたいことをできて良かったなって思いましたね。ただ、そのなかで「まゆたんのフリートーク」っていう“なんだそれは!?”っていうコーナーがあって(笑)。田村真佑ちゃんも楽屋で「何を話したらいいか分かんないよ~」って言っていたんですけど、沙耶香が「まゆたんに全部任せるよ」「“好きな寿司ネタ”とか聞いてくれたら答えるから」って言っていたんです。だけど、いざ本番になったら、まゆたんがいないMCパートで「私の好きな寿司のネタは~」って沙耶香が1人でしゃべり始めて(笑)。“あれ!? まゆたんいないけどしゃべっちゃうんだ”って思っていたら、「好きな寿司のネタは……教えないです!」って言ったのが“沙耶香らしすぎる!”って感じました(笑)。ほかにも“沙耶香らしいな”って思うところがいっぱいあって、写真もいっぱい撮って思い出もいっぱいできましたね。あと、沙耶香がいない時期に(リリースした)曲にも“掛橋”って書いてある立ち位置表があって、しかも、私の隣に書かれていることが多かったんですけど、ずっといなかったから“この日限り”になっちゃったけど、帰ってきてくれてすごくうれしかったですし、その姿がすごく幸せそうだったから、これからもやりたいことをやって、沙耶香が一番幸せになれる道を歩んでいってほしいなって、改めて思いました。――ここで「4番目の光」(乃木坂46)をオンエア♪賀喜:お届けしているのは乃木坂46で「4番目の光」です。この曲には、いろんな思い出がありますね……この曲をもらったときにみんなで話した内容とか、レコーディングしたときのことも鮮明に覚えていますけど、そこから“もう約5年も経っちゃったんだな……”“そりゃ、みんな大人になるよな”って(笑)。沙耶香ちゃんの卒業セレモニーのときにみんなで歌ったのも思い出です!なお、沙耶香ちゃんの卒業セレモニーは9月19日(木)までの期間限定公開なので、まだ観ていないよっていう方はもちろんですけど、沙耶香ちゃんのことが大好きな生徒は、公開期間のギリギリまで何度でも観てください! 沙耶香を観られるうちにいっぱい観てください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/