セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」を9月17日11時より販売開始する。

セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」は、TVアニメ「呪術廻戦」第2期「懐玉•玉折」とサンリオキャラクターズのコラボイラストを使用したオンラインくじだ。

A賞「ぬいぐるみポシェット」やB賞「おすわりぬいぐるみ」、D賞「ぬいぐるみマスコット」などのぬいぐるみアイテムを多数ご用意し、満足度が高いラインナップとなっている。その他にもビッグサイズで飾って楽しいC賞「キャラクターPOPスタンド」や、実用的でうれしいE賞「クリップ」、集めて楽しいF賞「ステッカー」など幅広いアイテムが当たる。

クレジット決済以外にもキャリア決済やAmazon Payや楽天ペイなど様々な決済方法も可能。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるのでくじ初心者の方でも安心して楽しめる。価格は1回770円で、初回に限り送料500円がかかる。

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653454