Mrs. GREEN APPLE大森元貴「嫉妬することは、自分に自信がないことだと思うので…」“嫉妬”に悩む相談者に贈った言葉とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月9日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。嫉妬心に打ち勝つ方法について語りました。私は、自分の好きじゃないところがいっぱいあります。特に、人に対してすごく嫉妬してしまう自分が嫌です。友達が褒められているとき、知らない子と話しているとき、好きな芸能人にまで、です。嫉妬が深すぎる自分が嫌で直そうと思いながらも、結局嫉妬に負けてしまい、また自分が嫌になりと無限ループです。受験生だということが重なりメンタルがやられて、学校も行きたくないなと思ってしまいます。嫉妬に対して打ち勝つ方法はあるのでしょうか? 教えてくれたら幸いです。(15歳)若井:嫉妬、ないね! 俺は。大森・藤澤:なさそ~!大森:いろんな側面あるけど、嫉妬するってことは"自分に自信がない"ってことだと思うんだな。人の気持ちとして、悲しむより怒るほうが簡単だったりとかさ。ひどく傷つくよりも、誰かを憎んだりとか。藤澤:"矛先"ね。大森:そう、矛先。きっと"対象がある"ってすごい楽なんだよ、人って。だから、自分の自信のなさとか引け目みたいなところを、一番手近なところで防衛として済ませてるのが嫉妬なのかなって自分は思っていて。楽じゃん、誰かに対して「キーッ!」って思うのって。で、「自分が嫌です」って結局自分に立ち返ってるんだけど。まあ、するもんはするしな、みたいな。年齢とともになくなるものではないけど、紛らわせ方みたいなものはちょっとずつ学んでいく気がする。だから、頭のなかでぐるぐる回っちゃってるし、たぶん時間がたくさんあればあるだけ考えられると思うから。没頭できるものが見つかるといいね、っていう感じかな。ちょっと、どういう目線で言っていいかわかんないけど。嫉妬の話でいうとこの曲とかがあるな、と思ってですね。りょうちゃん、曲紹介お願いします。藤澤:Mrs. GREEN APPLEで「ア・プリオリ」!番組では他にも、今後の活動スケジュールについて語る場面もありました。