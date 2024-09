「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、日本を代表するファッションブランド「UNDERCOVER」とのコラボレーション第4弾となるコレクションを、9月27日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。



デザイナー高橋盾氏が1990年にスタートした「UNDERCOVER」は、アートやミュージック、サブカルチャーなど、さまざまな要素をまとめあげ、独自の世界観を持つコレクションを展開するファッションブランド。

今回は、2024年3月に販売した第3弾コラボレーションから継続し「KOSMIK/NOISE」というコンセプトでコレクションを展開。

「日常の中の心地よいノイズ」という意味を込めたコンセプトに基づき、ジーユーでご好評いただいているアイテムを「UNDERCOVER」らしいアプローチでデザインしたアイテムが楽しめる。

本コレクションでは、袖や裾を取り外しても楽しめるコンバーチブルアイテムや、裏表を逆にしたインサイドアウトデザインなど、トレンド性と「UNDERCOVER」らしさを表現したアイテムが登場。他にも、レトロスポーツな着こなしを楽しめるトラックジャケットとパンツのセットアップや、ジップディテールが特徴的なセットアップ、スタジアムジャンパーやロゴトップスなど、ジェンダー問わず楽しめるラインナップに注目してほしい。

『オズの魔法使』とのトリプルコラボレーションアイテムが登場。

ヘビーウェイトスウェットプルオーバー

ヘビーウェイトスウェットプルオーバー









グラフィックT

グラフィックT

今回のトリプルコラボレーションは、『オズの魔法使』とタッグを組み、本コレクションに良い意味で違和感をもたらしてくれるようなコンテンツを、「UNDERCOVER」らしいグラフィックで表現し、ジーユーの代表アイテムであるヘビーウェイトスウェットなどにデザインした。

商品情報は以下の通り。

ヘビーウェイトスウェットプルオーバー 2,990円。2色展開(ホワイト、グレー)。 グラフィックT 1,990円。2色展開(ホワイト、ブラック)。

THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements ©&™ Turner Entertainment Co. (s24) Judy Garland as Dorothy from THE WIZARD OF OZ.

コレクション概要は以下の通り。

販売期間は、9月27日より販売開始。 販売店舗は、全国のジーユー店舗およびオンラインストア。 商品数は、全20型(アウター3型・トップス9型・ボトムス3型・グッズ5型)。 価格帯は、590円~9,990円。