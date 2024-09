あどけない表情にむっちりボディが人気のゴマフアザラシ。四国水族館にもかわいいゴマちゃんたちが暮らしているのですが、その実寸大のぬいぐるみが登場し、SNSで話題となっています。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

むぎゅっと幸せ〜! ゴマフアザラシ特大ぬいぐるみ

これはデカい……!! 実寸大と聞いてはいても、想像以上に大きいですね。サイズはW1330×H450×D630mmと、高さは約130cm。

モチモチ生地で作られており、抱きしめたときの気持ち良さと存在感が抜群なのだとか。また、飼育員監修のもとリアルに再現したそうで、模様やヒレの形、爪先、尾の形にもこだわった仕上がりに。単にかわいいだけじゃない! 水族館ならではのぬいぐるみになっています。

気になる価格はというと……、四国水族館オンラインショップでは送料込み3万2,000円、店頭では3万円で販売されているそうです。

SNSでは「デッッッッッッッかぁ……」「相当 柔らかそうで 毛並みも良さげ‥」「絶対これ欲しい人いるだろ」「めっっっっっちゃ欲しい!!!!!」と話題に。

その人気ぶりは国内にとどまることなく、海外からも「Amazing」「anyone wanna buy this for me for my 18th birthday」「I NEED IT.. I NEEED IT!!!!!!!!」「ME TOOOOOOO」といった反応が続々と寄せられているほか、オンラインショップでは再入荷待ち状態となっています。

癒やされるだけでなく、まるで本物のアザラシと暮らしているかのような気分を味わえる(?)特大ぬいぐるみ。あなたの隣に1頭、いかがでしょうか?

トレンドリサーチャー: 近由梨子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部