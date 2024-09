【二宮 グルメレポ】フェアリーテール(FAIRY TALE)-大きい…

二宮駅北口から徒歩3分程のところにあるフェアリーテール(FAIRY TALE)というパン屋さんを紹介します。

北欧風の外観のこじんまりとしたパン屋さん

お店がある通りは、狭いエリアにパン屋さんが3店も存在するパン屋激戦区です。「FAIRY TALE」は日本語訳すると、おとぎ話・童話等の意味のようです。外観が北欧らしいかんじがして妖精さんが働いていそうです。店内に入ってみると、店名の雰囲気に似合うこじんまりとしたかわいらしいお店でした。

個包装された大きなパン

「チョコソフト」(税込248円)、「はちみつレモンソフト」(税込280円)、「メープルソフト」(税込270円)の大きさに驚きます。このソフトシリーズ、1つ食べるだけでとてもお腹がいっぱいになりそうです。

こちらのバゲットもとても大きいです。大きさを伝えるために横から撮影してみたのですが、伝わりますでしょうか。

ひとつひとつのパンが包装されて陳列されています。丁寧さが伝わります。

ラインアップが懐かしいです。「コロネ チョコクリーム」(税込140円)。定番のパンですが、たまにとても食べたくなります。買いやすい価格帯なので、安心して商品を選ぶことができます。

ガーリックトースト(税込129円)もバタール(税込259円)もビッグサイズですね。週末にガーリックトーストを買いに行って、夜に白ワインと一緒に楽しみたいと思います。これだけサイズが大きかったら喧嘩にならずに落ち着いて食べられそうです。

懐かしの甘食がありました。近頃パン屋さんであまり見かけることが少なくなってきたような気がします。甘食をみると、子供時代を思い出します。口の中の水分を持っていかれるので、牛乳と一緒に食べるのが筆者の子供時代のおやつの定番でした。

惣菜パンもおいしそうですね。

チーズタルト(税込248円)とレアチーズソフトフランス(173円)を購入しました。家に帰宅後すぐにレアチーズソフトフランスを食べたのですが、中のクリームが甘すぎずふわふわでソフトなパンにマッチしていてとてもおいしかったです。中のクリームだけで食べても大満足しそうなクリームでした。チーズタルトは半分にして家族と分けて食べたところ、甘すぎずおいしいね、と大好評でした。

みなさんも是非立ち寄ってみてください。とてもおすすめです。

店舗詳細

【フェアリーテール (FAIRY TALE)】■住所:〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮884-1■電話番号:0463-73-2247■定休日:日・月・祝日

