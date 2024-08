ドワンゴは、「ニコニコチャンネル」にて、8月30日~9月6日の1週間にわたり、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』や 『ダンジョン飯』、『ブルーアーカイブ The Animation』など、「ニコニコ」のサービス停止期間中に配信が見送りとなった2024年春アニメ(4月期)全39作品・全133話の未配信エピソードを無料配信する。

またサービス再開を記念し、8月30日18時より『ダンジョン飯』第1シーズン、 8月31日18時より『ダンジョン飯』第2シーズン、9月1日20時より『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺』をニコニコ生放送で無料一挙放送。 いずれも会員登録不要で視聴ができる。

無料配信期間は8月30日15:00~9月6日14:59分まで。

【無料配信対象作品】

アストロノオト 10-12話

当て馬キャラのくせして、 スパダリ王子に寵愛されています。【オンエア版】 8話

アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』 10-12話

Unnamed Memory 9-12話

WIND BREAKER 10-13話

オーイ!とんぼ 10-13話

狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF 11-13話

神は遊戯に飢えている。 10-13話

黒執事 -寄宿学校編- 9-11話

喧嘩独学 10-12話

この素晴らしい世界に祝福を!3 9-11話

じいさんばあさん若返る 9-11話

時光代理人 -LINK CLICK- Ⅱ 9-12話

終末トレインどこへいく? 10-12話

声優ラジオのウラオモテ 9-12話

ダンジョン飯 24話

月が導く異世界道中 第二幕 22-25話

デート・ア・ライブⅤ 9-12話

出来損ないと呼ばれた元英雄は、 実家から追放されたので好き勝手に生きることにした 11-12話

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編 5-8話

となりの妖怪さん 10-13話

HIGHSPEED Étoile 10-12話

花野井くんと恋の病 10-12話

響け!ユーフォニアム3 10-13話

ひみつのアイプリ 10-12話

ブルーアーカイブ The Animation 10-12話

変人のサラダボウル 10-12話

忘却バッテリー 9-12話

魔王学院の不適合者 Ⅱ ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~ 19-24話

魔法科高校の劣等生 第3シーズン 10-13話

無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 21-24話

遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! 112-114話

ゆるキャン△ SEASON3 10-12話

夜のクラゲは泳げない 9-12話

Re:Monster 10-12話

龍族 -The Blazing Dawn-(日本語吹替版) 13-16話

リンカイ! 9-12話

Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ 9-12話

ワンルーム、日当たり普通、天使つき。 10-12話

【ニコニコ生放送 アニメ一挙放送】

8月30日18:00~23:50 ダンジョン飯 1~13話一挙放送

8月31日18:00~23:00 ダンジョン飯 14~24話一挙放送

9日1日20:00-23:30 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- 全8話一挙放送