SLAM DUNK（スラムダンク）聖地巡礼ガイド5選｜湘南にある名シ…

1990年から1996年まで週刊少年ジャンプで連載されたバスケ漫画の金字塔「スラムダンク」。2022年に公開された映画「THE FIRST SLAM DUNK」で再び脚光を浴び、新たなファンを中心にますます盛り上がりを見せています。作中に登場する実在の場所、いわゆる「聖地」が湘南エリアを中心に点在しているのをご存知でしょうか?

本記事では、「スラムダンク」の聖地スポットを徹底解説。桜木花道が毎日利用していた踏切や印象的な試合が行われた体育館など、作品の世界観を存分に味わえる場所をご紹介します。

作中で描かれた聖地を訪れることで、まるで漫画やアニメ、映画の中に入り込んだような特別な体験ができますよ。興奮と感動をもう一度味わえる聖地巡礼へご案内します。

スラムダンクの人気スポット!鎌倉高校前駅

湘南に実在するスラムダンクの聖地でまず有名なのが、江ノ電電鉄「鎌倉高校前駅」にある踏切です。

こちらはアニメ版のオープニングに登場する印象的な場所であることから、連日訪れるファンが後を絶ちません。

江ノ電のレトロな車両とオープニングシーンの踏切、海も一度に見れるため、外国人観光客も多く訪れる人気スポットです。

アニメ版でも度々登場する駅のホームからは、相模湾が一望できますよ。景色を遮るものが一切ないので、電車を待っている間も海を眺めながら過ごせます。

ただし、踏切周辺は住宅街になっているので節度を守って楽しんでください。

流川がロードバイクで走り抜けた「鎌倉海浜公園坂ノ下地区」

住所:神奈川県鎌倉市腰越1-1アクセス:江ノ島電鉄「鎌倉高校前」駅下車すぐ見どころ:江ノ電とオーシャンビュー周辺スポット:【鎌倉 グルメレポ】Windera Cafe 七里ヶ浜店 - 富士山と江ノ島、海を眺めながらカジュアルに楽しむ 湘南ビーチカルチャーを提案

天才ルーキーとして女性ファンが多い流川楓。そんな彼の印象のひとつでもあるのが、ロードバイクを颯爽と乗りこなすかっこいい姿です。

スラムダンク新装再編版、第2巻の表紙になっている流川がロードバイクに乗っている場所が、「鎌倉海浜公園坂ノ下地区」になります。

表紙の流川は涼しい顔をしてロードバイクに乗っていますが、実は塀は意外と高く、大人でも胸ぐらいの高さがあります。そのため、よじ登ることは危険なので注意してください。

最寄りの駅からはやや離れていますが、湘南の海風を全身で感じられる気持ち良い場所なので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

花道と流川の後ろ姿が印象に残る「鵠沼海岸」

住所:神奈川県鎌倉市坂ノ下25-4アクセス:江ノ電電鉄「長谷」駅から徒歩8分見どころ:相模湾を一望できる。周辺には古民家カフェが数件あり。周辺スポット:【鎌倉 グルメレポ】サカノシタ sacanosita - 築100年の古民家カフェに流れる穏やかな時間。鎌倉らしさが詰まった、厳選素材のパンケーキで心もお腹も満たされよう

漫画のラストシーンとなったこちらの場所。花道が憧れる晴子さんからの手紙を読んでいたところ、ランニング中の流川と遭遇し、ツーショットになったのがこちらの「鵠沼海岸」です。

花道と流川が見つめる先には湘南のシンボル「江の島」が見える絶景スポットで、近くには実際に遊歩道もあるため、ジョギングを楽しんだり海を眺めたりする方も多いです。

作中の雰囲気そのままに、のんびりと海を眺める場所としても最適です。

湘北対海南の舞台になった「秋葉台文化体育館」

住所:〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4アクセス:小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅より徒歩6分見どころ:遊歩道を散策できる。目の前には「新江ノ島水族館」もあり周辺スポット:【藤沢 グルメレポ】Hilo Homemade Ice Cream - 鵠沼海岸・ハワイ生まれの手作りアイスクリーム

湘北対王者海南の対戦が行われたのが、藤沢市にある「秋葉台文化体育館」です。

特徴的な造りから通称「カブトムシ」の愛称で呼ばれており、大相撲の巡業も行われるほどの大型スポーツ施設です。花道が反省を込めて、ボウズ頭になるきっかけとなった試合場所でもあります。

アニメ版においても度々登場しており、遠くからでもわかりやすい特徴的な建物が目をひきます。

最寄り駅からは離れていますが、海南との激戦を繰り広げたあの世界観に浸れますよ。

湘北と陵南が対決した「平塚総合体育館」

住所:神奈川県藤沢市遠藤2000-1アクセス:小田急江ノ島線「湘南台」駅よりバス「南大山」下車徒歩9分見どころ:特徴的な建造物が楽しめる。周辺スポット:【藤沢 オープンレポ】春水堂(チェンスイタン)- 日本初!台湾料理のドライブスルー併設店が湘南台にやってきた!

神奈川県決勝リーグ、湘北対陵南の最後の一席をかけた試合会場となったのが「トッケイセキュリティ平塚総合体育館」です。

体育館のエントランスには、作者の井上雄彦先生のサインや作品が展示されており、すべて無料で見学できますよ。

エントランスから入り展示物を見学する際は、靴を脱いで事務室に一声かけてから見学してください。

花道の流血アクシデントや、流川対仙道との激戦が行われた場所でもある平塚体育館。スラムダンクファンにとって外せない聖地と言えるでしょう。

【湘南人オススメ!】スラムダンク聖地巡礼ルート

住所:神奈川県平塚市大原1-1アクセス:JR東海道線「平塚」駅より徒歩30分見どころ:敷地内には公園や池などがありのんびり楽しめる周辺スポット:【平塚 グルメレポ】葦 平塚駅西口本店 - 選ぶワクワク感が楽しい!湘南エリアで人気の洋菓子店

前項でご紹介したとおり、湘南エリアにはスラムダンクの聖地が数多く存在します。ここからは、湘南人がオススメする「スラムダンク聖地巡礼ルート」をご紹介します。

海も楽しみたい人向けルート

体育館も見ておきたい人向けルート

とにかくすべてまわりたい人向けルート

スラムダンクの聖地を体験しよう!

鎌倉海浜公園坂ノ下地区:江ノ電電鉄「長谷駅」下車徒歩8分「鎌倉高校前駅」:長谷駅から江ノ電電鉄で「鎌倉高校前駅」下車「鵠沼海岸」:「鎌倉高校前駅」から江ノ島電鉄で「江ノ島駅」下車徒歩15分ポイント:スラムダンクの人気スポットをまわりながら、湘南の海も満喫できるルート。休憩として江の島を利用したり、新江ノ島水族館に遊びに行ったりも可能です。平塚総合体育館:JR東海道線「平塚駅」よりバスで約10分秋葉台体育館:「平塚駅」からJR東海道線に乗り「藤沢駅」下車。そこからバスで約25分鵠沼海岸:「湘南台駅」へ出て小田急江ノ島線で「片瀬江ノ島駅」下車。徒歩5分ポイント:井上雄彦先生の展示物を見学できたり、体育館の雰囲気を感じられたりするコース。平塚総合体育館:JR東海道線「平塚駅」よりバスで約10分秋葉台体育館:「平塚駅」から電車に乗り「藤沢駅」下車。そこからバスで約25分鵠沼海岸:「湘南台駅」へ出て小田急江ノ島線で「片瀬江ノ島駅」下車。徒歩5分鎌倉高校前駅:鵠沼海岸から徒歩で江ノ電電鉄「江ノ島駅」から乗車。「鎌倉高校前駅」下車鎌倉海浜公園坂ノ下地区:「鎌倉高校前駅」から江ノ電電鉄に乗車し「長谷駅」下車。徒歩10分ポイント:湘南エリアのスラムダンク人気スポットを網羅できますよ。

スラムダンクの世界を現実で体験できる聖地​​巡礼。 湘南の爽やかな風を感じながら、桜木花道の青春の舞台を巡る旅は、きっと忘れられない思い出になるでしょう。この記事で紹介した聖地スポットは、どれも作品の重要なシーンばかり。踏切や体育館、海岸など、どこを訪れても「スラムダンク」の世界観に浸れます。ファンの方はもちろん、「スラムダンク」をこれから楽しむ方も、この機会に聖地巡礼に挑戦してみてはいかがでしょうか。 スラムダンクの新たな魅力を発見できるはずです。ただし、聖地巡礼の際は、地域の方々への配慮を忘れずに。

