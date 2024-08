【二宮 グルメレポ】クレメンス二宮店-地域に根付くパン屋さん

二宮駅南口から徒歩3分程の場所で、35年以上営業されている「クレメンス 二宮店」を紹介します。ロータリーを抜けて国道一号に出たら大磯側へ歩くとすぐにガラス張りのお店があります。

種類豊富な食パン

様々な種類の食パンが並びます。「玄米食ぱん」、とても体によさそうです。

レジ前には、山型の食パンや、ハード系のパンが並んでいます。

サンドウィッチやハンバーガー

店内に入ってすぐ左側に調理パンが売っていました。タマゴサンドやサラダサンド(税込213円)、ハンバーガー(税込273円)、コロッケドッグや焼きそばドッグ(税込174円)など、どれもお買い得な価格です。お昼ご飯に食べられるように、フィッシュバーガー(税込213円)を購入しました。近頃パン屋さんで買い物すると2000円弱することもあったのですが、こちらでは金額をあまり気にしないで買い物ができそうでとても嬉しいです。地元民に愛されて長く続いているということに心から納得です。筆者は台風の翌日の朝10時過ぎに訪れたのですが、来店した常連さんに、店員さんが「貴方が海沿いに住んでいるかと思っていたから心配したわ」とお話していた店員さん。地域に寄り添い営業されているのを感じて、温かい気持ちになりました。

惣菜パンや菓子パン

サービス品の価格に驚きました。50円のものもあります!ガーリックラスクはビールに合いそうです。ツイストドーナッツ(税込87円)のふわふわな見た目に魅了され、早速トレイにいれました。カレーパンもカレー好きな家族へのお土産に2つ(1つ税込162円)と、おやつにも食べられるようにダークチェリー(税込183円)も購入しました。

ツイストドーナツが87円(税込)です。このクルクルとした形でふわふわなツイストドーナツが100円以下なんて、信じられません。コーンマヨネーズ(税込143円)好きの筆者は、もちろんこちらも購入です。

こんなに買って合計950円(税込)です。なんと一人500円以下でお昼ご飯が食べられました。そしてなによりもふわふわでどれもとても美味しかったです。カレーパンのカレーは甘辛く絶妙な味でした。品数が多い午前中の早い時間に行くのがおすすめです。みなさんも二宮駅から近い「クレメンス 二宮店」に是非立ち寄ってみてください。とてもおすすめです。

店舗詳細

【クレメンス 二宮店】住所:神奈川県中郡二宮町二宮222電話番号:0463-73-3200定休日:日曜・祝日営業時間:9:00~ (売り切れ次第営業終了。朝は9時より早くオープンすることもあります。)

