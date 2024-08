【茅ヶ崎 グルメレポ】ごえんさん-京都の名氷と果肉たっぷりソースで作…

茅ヶ崎在住のフリーアナウンサー、高柳美枝子です。熱い夏に食べたいものは何ですか?私は断然かき氷なのですが、実は私の住む茅ケ崎の山側には、他県からわざわざ通うほどのファンがいる絶品かき氷の名店があるのです。

カフェに見えない外観

その名店がこちらの「ごえんさん」です。一気に昭和にタイムスリップしたような外観が異彩を放ちます。このお店を目立たせているもう一つの特徴、それは...

…めだか?想像力を掻き立てる外観がたまらないですよね。さて、内観はどのような感じでしょうか…

時空を超えた風情ある外観とは違い、店内は一枚板をふんだんに使用した爽やかな空間。仲良しご夫婦が温かく迎えて下さいました。そして、カウンターに置かれた水槽には色とりどりのめだか!

実はこのお店、めだかの飼育販売が一年間のメイン事業であり、季節ごとにかき氷や焼き芋を提供するというスタイルで営業しているのです。この日もお店の内外で様々なめだかを飼育中でした。

常連さんのおススメ席はカウンター。「畑に囲まれたこのお店で、可愛いめだかを眺めながら食べる。これが癒されるんですよ」「生ソースが美味しくて昨日も来ました」と、かき氷を美味しそうに頬張っているころでした。牧歌的な裏道で営まれるかき氷カフェ。毎日通ってしまうとは、一体どんな味なのでしょう?

「定番シロップ」とはいえスイカ、日向夏など豊富な種類が並びます。お祭り屋台のような安価の定番シロップかき氷(普通サイズ・税込300円)に後ろ髪を引かれつつも、常連さんを虜にした生ソースをぜひ堪能したいもの。この日はパイナップルの生ソースを乗せたかき氷(普通サイズ・税込600円)をオーダーしてみました。

果肉ゴロゴロの手作りソース

自慢のソースはご夫婦の手作り。パイナップルをミキサーにかけ、丁寧に作って下さいます。手作りならではの自然な色味も、どこかほっとさせてくれるものです。

まずソースをお皿の底に敷き、その上に氷、またソースを敷いて氷を載せる...この繰り返しです。単純に見えますが、どこをすくっても手作りソースが出てくる贅沢な仕掛けです。

ただ、こんなにずっしりとしたソースを幾重にも重ねて氷は潰れないのでしょうか…。見ていてドキドキするような、贅沢なソース使いです。氷はかなり純度が高いのか白さが際立ち、本当に粉雪そのものです。こんなかき氷は見たことがありません。

東京から通うファンも

渾身の一皿が出来上がりました。パウダースノーの氷を崩さないよう、奥様が両手でそっと運んで下さいます。

普通サイズとはいえ、実際に見るとなかなかのボリュームです。ふわふわと滑らなパウダースノーは私の心配をかき消してくれる頑丈さ。溶けず崩れず、しっかりとソースを支え、それでいて柱が残らない繊細な口当たり。食べたことのないこの食感は癖になります。

果肉をふんだんに使用したパイナップルソースはご覧の通り繊維が残り、自然の味わいをそのまま生かしています。ソースとピューレの中間のようです。かき氷を食べながら「ビタミンがたくさん摂取できる」と実感するのは初めての体験でした。横浜や東京から食べに来る人がいるというのも納得の美味しさです。

京都から取り寄せた「桂川はんなり氷」

氷は京都で5年の歳月をかけて作り上げられた、溶けにくい「京都桂川はんなり氷」。それをわざわざ取り寄せ、削っているのだとか。フワッとしたパウダースノー状ながら簡単に溶けない上質さは、丹念に選び抜いた氷ならではの仕上がりなのですね。シンプルにみえる一皿は、実はご夫婦が食材の質にこだわり抜いた逸品だったことがわかりました。

めだか、かき氷、焼き芋…いつ来ても昭和ノスタルジー

暑い季節はかき氷、寒くなると焼き芋。美しいめだかも飼育販売。「何屋さんなのか自分でも分からない時があるけれど、これが楽しいんですよ」と、店主さんは満面の笑みを見せてくれるのでした。昭和ノスタルジー溢れる空間で頂くこだわりの逸品。皆さんもぜひ試してみませんか?

店舗紹介

■住所: 神奈川県茅ケ崎市西久保1602■電話番号: 090-8452-7701■定休日: 木曜日■営業時間: 11:00~17:00

The post 【茅ヶ崎 グルメレポ】ごえんさん-京都の名氷と果肉たっぷりソースで作る絶品かき氷 first appeared on 湘南人.