グッチは日本上陸60周年！記念展「Bamboo 1947: Then and Now バンブーが出会う日本の工芸と現代アート」を開催中

ラグジュアリーブランドのグッチは、日本に上陸してから本年で60年を迎える。日本ではこれを記念し、伝統文化およびアートシーンとのクリエイティブな対話を深めるエキシビション「Bamboo 1947: Then and Now バンブーが出会う日本の工芸と現代アート」を東京・銀座のグッチ銀座 ギャラリーにて開催。エキシビジョンの開催は2024年8月2日から9月23日(月・祝)の期間限定となっており、会期中は無休で開催される。

【画像】グッチのブランドアイコンであるバンブーの歴史が一堂に(写真10点)

本展ではブランドのアイコンである「グッチ バンブー 1947」の歴史を紹介しているほか、ヴィンテージ ハンドバッグを用いながら伝統工芸作家とコンテンポラリーアーティストが創り上げた作品60点の展示も行われている。

なお、展示されている60点の作品は購入することもできるので、気に入った作品があった際にはグッチ クライアントサービス (0120-99-2177)まで、問い合わせて確認することも可能である。

「Bamboo 1947: Then and Now Celebrating 60 years of Gucci in Japan バンブーが出会う日本の工芸と現代アート」展

会期:2024年8月2日(金)– 9月23日(月・祝) ※会期中無休

場所:グッチ銀座 ギャラリー 東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座6-7階

時間:11:00-18:00 (最終入場 17:00)

※8月2日(金)– 4日(日)、6日(火)は、17:00終了(最終入場 16:00)

入場:無料・予約不要

参加作家・アーティスト:

桂盛仁(かつら もりひと)– 人間国宝、彫金家

北東尚呼(あい なおこ)– 彫金家、桂盛仁氏に師事

渡慶次愛(とけし あい)– 塗師

中里博恒(なかざと ひろつね)– 陶芸家

森山大道(もりやま だいどう)– 写真家

八重樫ゆい(やえがし ゆい)– 画家

横山奈美(よこやま なみ)– 画家

URL:https://www.gucci.com/jp/ja/nst/bamboo-1947-ginzaon.gucci.com/ThenAndNow_

※開催内容・時間は予告なしに変更となる可能性がございます。

※60点の作品はご購入いただけます。価格(300万円台~1,500万円台/税別)等、詳しくはグッチ クライアントサービス TEL:0120-99-2177 まで。