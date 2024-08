【小田原 グルメレポ】komebiyori - 体も心も優しく満たさ…

小田原駅から歩いて10分ほど、大通りを少し小道に入ったところに米粉パンとシフォンケーキ専門店「komebiyori(こめびより)」があります。

営業日は毎週火曜〜金曜日。土曜は不定期で営業されているとのこと。テイクアウト専門となっており、気軽に立ち寄って商品を購入することができます。

2021年3月にお店をオープンされ、今年で4年目。地元の方のご利用が多いとのことで、自分も用事で近くに立ち寄るたびにお店を利用させていただいています。komebiyoriさんのシフォンケーキは我が家の定番のおやつです!

お店のこだわりは、からだに優しい素材を使用すること。減農薬で育てたお米を農家さんに直接製粉してもらって仕入れているという米粉を使用し、極力添加物を使用しない形で商品を製造されているそうです。

店主の脇田さんにお伺いしたところ、おすすめメニューは米粉で作られたシフォンケーキ。我が家もkomebiyoriさんのシフォンケーキが大好きで、しっとりふわふわ、優しい味わいが大のお気に入りです。

シフォンケーキは、小麦粉を使用せず米粉で作られたグルテンフリーとなっており、また、乳製品も使用せずに作っているとのことで、アレルギーの方や小さいお子さんがいる方にもおすすめの商品です。材料となる卵も、平飼い有精卵を使用されているとのことで、米粉や卵といった素材の豊かでやさしい味わいを堪能することができます。

素材のおいしさを楽しめるシンプルなプレーン味のほか、チョコマーブル、玄米、有機バナナ、有機コーヒーなどもあり、ラインナップが豊富で、どれにしようか悩んでしまうほど。季節に合わせたメニューも並んでおり、今の季節は有機ココナッツのシフォンケーキが並んでいました。他の季節には、よもぎ、きなこ、柑橘なども作られているそうです。

シフォンケーキのほかに、米粉パンのサンドもショーケースに並んでいます。こちらのパンは、米粉に小麦をブレンドして作られているとのことで、パンの種類としてバケットとプレーンの2種類があるとのことです。

本日は2種類それぞれを使用した米粉パンサンドを購入させていただきました。バケットは程よい噛みごたえがあり、噛むほどにパンの旨味を感じることができます。プレーンはふんわりもちもちな食感で、米粉の味わいと優しい食感を併せて楽しむことができました。

サンドされている素材にもこだわっていて、今回購入したハムチーズサンドのハムは無添加・無塩せきのものを使用されているとのこと。ちょうど良い塩気がパンと野菜とマッチして、満足感のある一品でした。

小さいお子さんからご高齢の方まで、幅広い方々へ安心して食べてもらえるようなものを提供したいという想いで商品を作られているkomebiyoriさん。身体にやさしい素材を使用して丁寧に作られたシフォンケーキや米粉パンは日々のおやつ・食事にはもちろん、大切な方への手土産にもぜひ選んでいただきたいなと思います。

売り切れ次第その日の販売は終了となるとのことでしたので、ご利用いただく際は早めの来店がおすすめです。

店舗紹介

【komebiyori / こめびより】■住所:神奈川県小田原市栄町1-19-18■電話番号:0465-24-5228■営業時間:9:30~14:30(売り切れ次第、営業終了)■定休日:日曜・月曜(土曜は不定期営業。Instagramで最新カレンダーをご確認ください)

関連サイト

komebiyori Instagram

