欧州各国のリーグ戦が続々と開幕しているなか、スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」では日本人選手が活躍する欧州サッカーが多くライブ配信される。

以下、リリースの通り。

スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は、日本時間8月10日(土)に開幕したポルトガルリーグ、同8月16日(金)に開幕を迎えたスペインのラ・リーガ、同8月17日(土)に幕を開けるフランスのリーグ・アン、同8月18日(日)に開幕節が行われるDAZNでの複数年の独占配信が決定したイタリアのセリエAの試合をはじめ、2024-25シーズンもリーグ戦、カップ戦など充実のラインナップで多くの日本代表を含む日本人選手が活躍する欧州サッカーをライブ配信いたします。

欧州サッカー各国リーグの2024-25シーズンは、8月中旬に多くのリーグが開幕します。ラ・リーガでは、今季もレアル・マドリードとバルセロナの熾烈な優勝争いが予想されます。2季連続通算37度目の王者を狙うレアル・マドリードは、中盤の要として活躍したトニ・クロース選手が現役を引退しましたが、フランス代表のキリアン・エンバペ選手、ブラジル代表で次世代エースとして期待を集めるエンドリッキ選手が加入し、攻撃力に厚みが増しました。一方、覇権奪還を狙うバルセロナは、開幕直前にスペイン代表のダニ・オルモ選手を獲得。下部組織からパウ・ビクトル選手を中心に有望な若手選手もトップチーム昇格を果たし、プレシーズンマッチでも結果を残しています。この2強にどのチームが食い込むかが見どころとなりますが、レアル・ソシエダで3シーズン目を迎える久保建英選手、今季からマジョルカに移籍しスペイン挑戦となる浅野拓磨選手の日本代表2人にも期待が集まります。

一方のリーグ・アンは、リーグ4連覇を目指すPSGが優勝候補筆頭に挙げられます。キリアン・エンバペ選手の退団で、得点力キープに課題は残りますが、実績あるルイス・エンリケ監督の手腕で新たな戦い方を見せてくれるに違いありません。日本人選手では、モナコの南野拓実選手、スタッド・ランスの 伊東純也選手、中村敬斗選手のほか、昨季チームの1部昇格に貢献したオセール所属のオナイウ阿道選手のゴールにも期待がかかります。

そしてセリエAでは、連覇を狙うインテルを中心に、覇権奪還に燃えるミラン、ユヴェントス、ローマの名門、近年上位争いに加わっているアタランタなど混戦が予想されます。なかでもローマは、昨季のラ・リーガで得点王に輝いたウクライナ代表アルテム・ドフビク選手を獲得し6位に終わった昨季からの巻き返しを図ります。その他では今季昇格を果たしたパルマには、日本代表の GK 鈴木彩艶選手が加入しており、どんなプレーを見せてくれるか注目です。

ポルトガルリーグでは、日本代表の守田英正選手が所属し、今季リーグ連覇を目指すスポルティングがリーグ戦序盤で勢いをつけられるかが見どころとなります。

DAZNでは、欧州の主要リーグに加え、90年以上の歴史を誇るポルトガルリーグ、多くの日本人選手が所属し注目度が高まっているベルギーリーグ、イギリスのEFLチャンピオンシップなど、さまざまな欧州各国の戦いをお届けします。さらに、イギリスのカラバオカップ、フランスのトロフェ・デ・シャンピオン、イタリアのコッパイタリア、ドイツのDFBポカールなど、欧州各国のカップ戦も充実のラインナップで配信をいたします。さらに、UEFA女子チャンピオンズリーグを中心に欧州女子サッカーの各国リーグの試合も配信いたします。

日本国内の明治安田Jリーグ、そして2026年のワールドカップ出場をかけたAFCアジア予選と併せ、DAZNでは365日サッカーの魅力をお届けし、日本サッカーを応援してまいりますので、今後もご期待ください。

■ラ・リーガ2024-25シーズン 開幕節主な配信カード

8月18日(日)

バレンシア vs バルセロナ キックオフ4:30

8月19日(月)

レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノ キックオフ2:00

マジョルカ vs レアル・マドリード キックオフ4:30

■リーグ・アン2024-25シーズン(DAZN独占配信)

8月17日(土)

ル・アーブル vs PSG キックオフ2:45

8月18日(日)

オセール vs ニース キックオフ22:00

モナコ vs サンテティエンヌ キックオフ24:00

スタッド・ランス vs リール キックオフ24:00

■セリエA 2024-25シーズン(DAZN独占配信)

8月18日(日)

ジェノア vs インテル キックオフ1:30

パルマ vs フィオレンティーナ キックオフ1:30

ミラン vs トリノ キックオフ3:45

8月19日(月)

カリアリ vs ローマ キックオフ3:45

8月20日(火)

レッチェ vs アトランタ キックオフ1:30

ユヴェントス vs コモ キックオフ3:45

■ポルトガルリーグ 2024-25シーズン(DAZN独占配信)

8月18日(日)

ナシオナル vs スポルティング キックオフ2:00

■DAZN 2024-25シーズン サッカーコンテンツライナップ

・AFCアジア予選*

・明治安田Jリーグ*

・AFCチャンピオンズリーグエリート*

・セリエA*

・ラ・リーガ

・ラ・リーガ2部

・リーグ・アン*

・ポルトガルリーグ*

・ポルトガルリーグ2部(UDオリヴェイレンセ)(無料)*

・ベルギーリーグ*

・EFL:チャンピオンシップ*

・EFL:リーグ1*

・EFL:リーグ2*

・EFL Trophy*

・コッパイタリア*

・スーペルコッパ・イタリアーナ*

・トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)*

・カラバオカップ

・DFBポカール*

・ベルギーカップ

・UEFAネーションズリーグ*

・UEFA女子チャンピオンズリーグ(無料)*

・ブンデスリーガ女子(無料)*

・Saudi Women’s Premier League (SWPL)

・リーガF(無料)

・ Northern Ireland League

*=DAZN独占配信

