9月7日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」の新たな出演者が16日、発表された。また、増席につきアリーナ見切れ席の追加販売も決定した。

メインアーティストに、今年6月にデビューしたばかりの新星ガールズグループが決定。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリスト、RIN、NANO、YUUKI、RINOで結成された4人組グループ・IS:SUEがTGCに初出演する。結成発表前からSNSの総フォロワー数が50万人を超え(現在は100万人越え)、5月に開催された「KCON JAPAN 2024」で初ステージを披露すると大きな話題となり、6月のデビューシングルはオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得するなど、快進撃を続ける彼女たちがTGCでどのようなパフォーマンスを見せるのか。

IS:SUEは「皆さんこんにちは! One of a kind! We are IS:SUE この度、私たち IS:SUE が東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER に出演させていただくことが決定しました! とても憧れの舞台で、たくさんの方の前でパフォーマンスさせていただけるということでとても緊張していますが、TGC を一緒に盛り上げていけるよう頑張りますので、ぜひ期待していてください!」とコメントしている。

また、メインモデルに、TikTokのフォロワー数1,000万人超えで女性クリエイターとして日本一のフォロワーを抱える景井ひな、次世代女優として注目を集め今年7月から雑誌『CanCam』の専属モデルに抜擢された白宮みずほ、今月11日ABEMAで配信開始となった恋愛リアリティーショー最新作『キミとオオカミくんには騙されない』へ出演している土方エミリが決定。

そしてゲストに、「ViVi国宝級イケメンランキング2024年上半期」NOW部門で初のランクインを果たした綱啓永、タレントの板野友美、7歳のキッズインフルエンサー・望蘭が決定した。