【藤沢 グルメレポ】小料理居酒屋　磯しぎ-素材にこだわったおいしい料…

藤沢駅北口から徒歩6分のところにある「小料理居酒屋 磯しぎ」をご紹介します。

隠れ家的なお店

銀座通りから一歩路地を入った、飲食店が数件立ち並ぶエリアの一角にあります。周りがマンションや住宅に囲まれた静かな場所です。

北口周辺で飲食店を探していた際に、偶然見つけたお店で、女性ひとりでもふらっと立ち寄りたくなる雰囲気があります。

人通りが少なく静かな場所にあるため、知る人ぞ知るお店といっても過言ではありません。お客さんは年齢層が高めな印象です。

落ち着いた雰囲気の店内

店内は奥行きがある縦長の作りになっていて、カウンター8席とテーブル2席あります。元々、お寿司屋さんをやっていた店舗だそうです。

カウンター越しにママが調理する音を聞きながら、料理が出てくるのを待つのも楽しみのひとつです。

食材にこだわったメニュー

店主のママは、神津島出身。おいしいお魚の目利きにはうるさいようで、納得した食材しか仕入れないのだそう。

そのほか、野菜やお肉も新鮮なものや地元で採れたものを使用するなど、食材にこだわった料理を提供しています。

行く度に違うお通しが、毎回楽しみのひとつです。この日は、マグロの山掛けと油揚げの中に野菜などを詰めた煮物でした。お通しもクオリティが高く、いつも感動します。

店内中央に設置しているホワイトボードには、本日のおすすめメニューが書かれています。定番メニューのほかに、新作メニューが増えていることも。

食材の入荷状況によってもメニューが変わるため、毎回違うメニューが楽しめます。

うさぎのマグネットが付いているものは、売り切れの印です。

必ずといってもいいほど注文するのがお刺身です。いつ食べても鮮度が抜群で、「本当においしいものしか提供しない」というママのこだわりが伝わってくる一品です。

お刺身は盛り合わせを注文することもできます。

こちらは、神津島から取り寄せているというタカベの塩焼きです。脂がのっていて身がふわふわでとてもおいしいお魚です。

メニューにある日には、ぜひ注文してみてください。

迷ったらまずは「ほろ酔いセット」

「ほろ酔いセット(税込1,980円)」は小鉢4つに、焼酎2杯・日本酒2杯・生ビール1杯・瓶ビール1本のいずれか1つが付くセットです。

この日は、イカのお刺身・ポテトサラダ・もずく酢・揚げ出し豆腐でした。飲み物は瓶ビールをセレクト。

暑い日にぴったりのメニューで、ママのおいしい料理が詰まった満足できるセットです。

メニューが豊富で迷ってしまう時には、まずはほろ酔いセットがおすすめです。

こだわりの日本酒や焼酎が豊富

酒屋さんから直接仕入れるほど、お酒の種類にもこだわっています。日本酒でおすすめは「神渡」。焼酎は「悪魔の抱擁」。

入荷するお酒は季節ごとに変わるため、お酒と季節の食材を使った料理とのマリアージュを楽しむこともできます。

親しみやすいママとかわいい猫がいるお店

看板猫の「みいちゃん」は元野良猫。お店が開店している間は、外とお店を自由に行き来しているため、タイミングがよいと会うことができます。

ママはとても気さくで話しやすく、親しみやすい方です。ママとの会話を楽しむために通っている常連さんも多く、ママの温かい人柄が伝わります。

お仕事帰りに疲れを癒す場所として、ふらっと「小料理居酒屋 磯しぎ」に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

店舗紹介

【小料理居酒屋 磯しぎ】■住所:〒251-0052神奈川県藤沢市藤沢1002―5光南ビル1階■電話番号:0466-47-7077■営業時間:火~土 17時30分~24時00分(ラストオーダー23時30分)■定休日:日曜・月曜■駐車場:なし

