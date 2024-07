講談社は7月8日、『ちいかわ英単語 小学生編』(イラスト:ナガノ/1,540円)を刊行した。

『ちいかわ英単語 小学生編 』(イラスト:ナガノ/1,540円)

本書は、小学生の教科書を参考にして、収録英単語を厳選。イラストが盛りだくさんで、楽しみながら英語力を身に着けることができる。

該当の英単語を使った例文も掲載されている。たとえば「guitar(ギター)」を使った例文として、「Hachiware can play the guitar.(ハチワレはギターをひくことができます)」「Chiikawa eats curry and rice.(ちいかわはカレーライスを食べます。)」など、ちいかわのストーリーが関連した例文も。

また、本書には、英単語の理解を深めるたくさんの工夫も。赤シートを使って、クイズ形式で単語を覚えたり、ネイティブスピーカーの発音を聞きながら、本当の英語に触れることができる。

赤シートつき

またコラムでは、ちょっとした豆知識から英会話まで紹介。友だちに自慢したくなる話も盛りだくさん。