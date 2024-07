ハロー!プロジェクトのグループが総出演するコンサートツアー「Hello!Project2024Summer ALL OF US」が、7月13日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN(東京)よりスタート。各グループのメンバーが意気込みを語るとともに、BEYOOOOONDSの高瀬くるみが新メンバー募集についてコメントした。

全国7都市8会場を全12日程で巡る本ツアーにはモーニング娘。'24、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHANORMA、そして、6月にハロプロ研修生ユニット'24のメンバーに新たに2人が加わり、グループ名を発表した新グループのロージークロニクルを含めた総勢72人(※Juice=Juiceの入江里咲は体調不良で活動休止中のため本ツアー全公演欠席)が参加。ハロプロメンバーが総出演となる“ハロコン”は、1999年より毎年新春と夏の恒例コンサートとして開催してきたが、2020年夏のハロコン以降コロナ禍の影響によりメンバーの人数やステージ形式などを変えて行っており、メンバー総出演によるハロコンは約4年ぶりの開催となる。のべ18公演をセットリストの異なる「ベガ」及び「アルタイル」の2パターンいずれかで構成する。

スタート直前には各グループのリーダーが本ツアーにかける思いを語った。モーニング娘。'24の生田衣梨奈は自身が「リーダーの体制に変わりましたが、最高のパフォーマンスを披露できたら」と意気込み、アンジュルムの上國料萌衣は「(他グループの)エネルギーをリハーサルからも感じていたので、アンジュルムも負けないようにいっぱい汗かいて、思いっきり踊って、パワーを届けられるように頑張りたいと思います」と決意を込めた。Juice=Juiceの段原瑠々は「今のJuice=Juiceの強さを見せていけたらいいなと思いますし、どの時代も大好きなんですけど、今のこの時代のJuice=Juiceを創っていく第一歩としてみんなで気合入れて頑張っていきたい」とグループへの自信をのぞかせ、つばきファクトリーの谷本安美は「つばきファクトリーを好きになってもらえるチャンスだと思うので、しっかりパフォーマンスを見せて、いろんな方に好きになっていただきたいなって思います」と思いを巡らせた。

TACHIKAWA STAGE GARDENで行われた13日の初回公演「ベガ」では、公演当日から9月2日の10時までを応募期間とする「ハロー! プロジェクト新メンバーオーディション2024」の開催が発表された。今回のオーディションでは、小学5年生~満16歳を対象に歌やダンスの技術はもちろん「自分の可能性を試してみたい、今の自分を変えたい」と願う人材を募集する「ハロー!プロジェクト部門」と、高校1年生~満20歳を対象に歌やダンスだけではなく特技や強みをアピールしたい人材を募集する「BEYOOOOONDSポテンシャル部門」の2部門で、未来のメンバーが決定する。オーディション受験者に向けて、BEYOOOOONDSの高瀬くるみは「何かを持っている人」だけではなく「BEYOOOOONDSならではの世界観(が好きで)、BEYOOOOONDSになって『この曲を歌いたい』と思ってくださる方は自信を持って受けてほしい」とコメント。OCHANORMAの米村姫良々はオーディションを受けた当時に「小学5年生だった」と振り返り、「好きな気持ちだったり、アイドルになりたいっていう気持ちをオーディションでぶつけたら、いい未来が待ってると思います!」と力説した。

ハロプロ研修生がオープニングアクトを務め、トップバッターのモーニング娘。'24から勢いよくスタートした初回公演のステージでは、9人組グループとしてのお披露目を迎えたロージークロニクルがフレッシュにパフォーマンス。事前に「新しいグループのメンバーという立場から先輩たちを見て、吸収できるところはたくさん吸収して頑張りたい」と意気込み、「9人になって初めてのライブで、今まで研修生ユニットでやってきた曲の歌割りとかフォーメーションとかがすごく変わったので、そういう部分は見ていただきたい」と念を押したリーダーの橋田歩果を中心に息を合わせ、躍動するグループの門出に客席は大歓声で華を添えた。

初回公演当日に記念すべきグループのメジャーデビュー2周年を迎えたOCHANORMAのリーダー・斉藤円香は「早いようでまだ2年しか経ってないのかっていう気持ちもあるんですけど。でも、この3年目がちょうど大事なタイミングなんじゃないかなと思って」と吐露した。ステージでは、9月11日の最新シングル発売を発表。赤と白の優美で勇ましい衣装を着たメンバーは最新シングル収録曲「ちはやぶる」を初披露し、和の雰囲気をかもし出す情熱的で激しいナンバーに合わせて、扇子を手にしたメンバーが力強く立ち回った。

そして、今秋での卒業を発表したモーニング娘。'24の石田亜佑美、アンジュルムの川村文乃にとっては自身最後のコンサートツアーとなる。事前に川村は「ハロー! プロジェクトが大好きで入ってきたので、最後に全員集合でコンサートができるのはすごくうれしいし、素敵なメンバーたちとアイドルを続けてこられたのが本当に誇り」とコメント。ステージでは2人で肩を並べてのパフォーマンスもあり、石田は「(川村と)2人で立っていたときにまっすぐさが似ているなと思って。初めて2人で(パフォーマンスを)やるけどすごく相性がいいと思うんです。そういう化学反応みたいなこともハロコンならでは」と喜びを口にした。

コンサートツアーでは定番のグループの垣根を超えたシャッフルユニットによるパフォーマンスもあり、ハロー! プロジェクトの歴代楽曲を披露。9月1日に愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールで行われる最終公演「アルタイル」まで、メンバーは一致団結してコンサートツアーを駆け抜ける。

【編集部MEMO】

Hello! Project 2024Summer ALL OF US「ベガ」「アルタイル」(出演:モーニング娘。'24/アンジュルム/Juice=Juice/つばきファクトリー/BEYOOOOONDS/OCHANORMA/ロージークロニクル)

7月13日 TACHIKAWA STAGE GARDEN(東京)

7月14日 TACHIKAWA STAGE GARDEN(東京)

7月20日 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道)

7月27日 仙台サンプラザホール(宮城)

8月3日 ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ(広島)

8月10日 オリックス劇場(大阪)

8月11日 オリックス劇場(大阪)

8月17日 福岡市民会館大ホール(福岡)

8月24日 LINECUBESHIBUYA(東京)

8月25日 LINECUBESHIBUYA(東京)

8月31日 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知)

9月1日 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知)