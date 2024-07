【横須賀　グルメレポ】レストア観音崎店‐観音崎自然博物館に併設してい…

観音崎自然博物館の横にある海の見えるカフェ食堂&ワインショップ、レストア観音崎を紹介します。

海の見えるレストラン

抜群のロケーションにあるレストアは京急久里浜駅に本店があり、2022年9月にオープンした2店舗目となります。レストアの席はほぼ全てがオーシャンビューです。

開放的なテラス席もあり、愛犬と一緒にお食事を楽しむことができます。

広いスペースがあるので愛犬と楽しい時間を過ごせそうですね。

またレストアではウェディングや披露宴などの利用やスペース貸しもしているそうなので詳しくは店舗までお問合せください。

ワインショップ

お店の入り口を入ってすぐにワインセラーがあります。

金額の相場も2000~3000円台のものが多いのでお土産やプレゼントに購入していく人も多いのだそう。

店員さんに相談しながら選ぶことができるのもうれしいですよね。

店内で飲んでおいしかったワインをお土産に買うのもオススメです。

雨の日限定のサービス

レストアではこれからの季節に嬉しい雨の日限定サービスがあります。

レストアこだわりのランチが超お得にワンプレートで楽しめるレストア観音崎ランチ全部盛りプレート(税込:1800円)

レストアこだわりのデザートが超お得に数種類楽しめるレストア観音崎デザート全部盛りプレート(税込:1000円)

名前からして豪華ですよね!

当日、観音崎で雨が降った場合に食べられることのできます。詳細はレストアのInstagramのストーリーで発信されますのでフォロー必須ですね。

ランチメニュー

レストアで一番人気のランチは、ネオよこすかスパイスカレープレート(税込:1680)です。

他にも大豆ミートの唐揚げプレート、旬の横須賀三浦野菜のグリルサラダプレート、キッズランチもあるのでお子様連れにも嬉しいです。

どのランチもお野菜をふんだんに使っていて美味しそうで迷ってしまいます。今回は一番人気のネオよこすかカレープレートを注文しました。

ネオよこすかカレープレート

海を眺めながらお料理を待つ時間もレストアの楽しみの一つ。

私は先にドリンクを注文したのでドリンクを飲みながら海を眺めてぼーっとする贅沢な時間を過ごしました。

待ちに待ったプレートはカレーだけではなくお野菜もたっぷり!

新鮮なお野菜は横須賀や三浦で採れたものを使用しています。プレートのどこから食べても美味しい幸せ。心も身体も喜ぶ美味しさです。

スパイスカレーは辛く無いのに辛い!甘く無いのに甘い!じっくり煮込まれたフルーツ、赤ワインの甘味がありつつスパイスの辛味など深い味わい。食べれば食べるほどクセになる味です。

オーナーにこっそり聞いたところ10種類以上のスパイスやグレープフルーツなどのフルーツや牛肉が入っているそうです。6時間以上赤ワインと煮詰めた旨味抜群のスパイスカレーは是非味わって欲しいです。

カレーの黄身は最初に崩すべからず!と教えていただいたので半分くらいきたところで崩しました。

画像出典:湘南人

口当たりがまろやかになって美味しい。そのまま食べてた時と全く違うので違うカレーを食べてるみたいです。二度おいしさを味わえるのは凄く嬉しいですよね!

身体が喜ぶ自家製ドリンク

ランチプレートと一緒にレモンスカッシュ(ドリンクセット価格税込:500円)を注文しました。暑い日にすっきり甘いレモンスカッシュは最高に美味しい。

またカレーとの相性も抜群でした!甘すぎないレモンスカッシュなのでお料理との相性はもちろん、デザートとも良く合うと思います!レモンも自家製の蜂蜜漬けで皮まで甘く美味しく頂きました!

他にもクラフトコーラや本格チャイなど美味しそうなドリンクがたくさんありました。

罪悪感無しデザート

レストアのデザートは全て手作り。

またグルテンフリー、白砂糖不使用、一部カゼインフリーと罪悪感の無いデザートを取り揃えています。

白砂糖不使用デザートはなかなか無いので嬉しいですよね。

デザートもドリンクセット(税込:500円)にできるので、海を眺めながらゆっくりティータイムを過ごすのも素敵ですね。

お料理は「この景色を楽しんでもらうための1つのピース」と素敵な言葉を教えてもらいました。

この夏は観音崎の絶景を楽しみながら、美味しいお料理に舌鼓をうつのはいかがでしょうか。

店舗情報

■住所:〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居4-1128

■電話番号:046-843-8310

■営業時間:11:00~17:00

■定休日:月曜日

■Instagram

■HP

■Facebook

※営業日、時間など記載と異なる場合がございますのでご来店時はInstagramやHPなどでご確認ください。

※駐車場は観音崎公園第5駐車場をご利用いただくと条件適用で駐車場無料になります。

詳細は店舗にてご確認ください。

