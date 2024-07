【横須賀　グルメレポ】Fruits Sand JIRO store‐…

横須賀のハイランドにあるフルーツサンドのお店を紹介します。

2021年3月に開店した「Fruits Sand JIRO store」は仕入れから製造を全て自社で行い、横須賀初となるフルーツサンドのお店です。

埼玉にある八百屋「次郎」が運営しています。

フルーツ×クリーム

今回私は日曜日のお昼前に店舗伺いました。

ショーケースには約15種類のフルーツサンドと、お食事系サンドの販売日で約8種類のサンドがありました。

サンドはその時期に一番おいしいフルーツとクセになるたっぷりのクリームで作られています。

どれにしようか迷っていると次から次へとお客様が来店し混雑していました。

老若男女問わず多くのお客様がいらしていました。

ずっしり重いフルーツサンド

悩みに悩み今回は、いちご(税込:1280円)、ハーフバナナ(税込:680円)、プリンセスメロン(税込:880円)の3種類と紙袋を購入して入れていただきました。

持ち歩きの時間や気温によって保冷剤を付けてくれるのも嬉しいですね!

ずっしりと厚みがあるのでお持ち帰りの袋はビニール袋ではなく底のしっかりしている紙袋や保冷バックがおススメです。

店頭では店舗のロゴ入りのオリジナル保冷バッグ(税込:2000円)で販売しています。

しっかりした自立型なのでフルーツサンドはもちろん、お弁当入れとしても使いやすそうなデザインです。

八百屋「次郎」

埼玉にある八百屋「次郎」。八百屋次郎が仕入れるお野菜を店頭でも販売しています。

フルーツサンドやドリンクなど購入したお客様限定で、特別感謝価格で購入できます。

新鮮なお野菜が感謝価格で購入できるのは嬉しいですよね!

お野菜以外にもわたあめやヴィーガングミなどを感謝価格で購入できます。

フルーツサンドアイス

2024年から「フルーツサンドアイス」を販売しています。

ひんやり冷たいフルーツサンドは半解凍で食べるのがオススメ!

フルーツサンドアイスを沢山購入して冷凍庫にストックしているお客様もいるそうです!

また冷凍だからこそ崩れにくく食べられるというお声もあるそうです。

ドリンクメニュー

果物の美味しさを味わえるよう添加物、香料など不使用で作られています。

私が伺った時はキャンペーン中で、プレミアムバナナ、黒ごまバナナ、黄金きな粉バナナ(各種税込:580~)が500円(税込)で購入できました!

※キャンペーンは終了している場合がありますのでInstagramをご確認下さい。

砂糖不使用の八百屋のバナナジュースを是非味わってください。

他にも自家製梅ジュース(税込:780円)やスイカジュース(税込:780円)など八百屋ならではのフルーツを使ったドリンクがあります。

ケーキのようなフルーツサンド

保冷剤を用意してくれましたが暑さもあってか少しクリームが柔らかくなってたので帰宅後少し冷蔵庫に入れてからいただきました。

柔らかいパンにずっしりクリームは冷やしても横からクリームが漏れちゃうのでお皿は必須です。

クリームも甘すぎずフルーツの甘味の邪魔にならないほど良い甘さで軽いのでペロっと食べられてしまいます。

ハーフバナナサンドは生クリームとチョコクリームのハーフとバナナのフルーツサンド。

ビジュアルが良過ぎて見てるだけでうっとりしちゃいます。

後ろにもパンパンにクリームが入っています。

ねっとりとした甘みのバナナにはチョコクリームも生クリーム、両方ともよく合います。

いちごサンドは人気No.1!

甘味と酸味のバランスがクリームとよく合います。

苺もゴロっとたくさんはいってい食べ応えも抜群!

ずっとたべていられます。

甘いプリンセス

プリンセスメロンサンドはコクのある甘味と芳醇な香りが特徴です。

みずみずしいプリンセスメロンに軽い口どけのクリームが美味しい!

どれも美味しくあっという間に家族で食べてしまいました。

クリームの苦手な長男は「もっと食べたい!」と珍しくおかわりをねだられました。

美味しいフルーツサンドで週末のおうち時間を過ごしてはいかがでしょうか。

他にも店舗があります

久里浜商店街にはvegetable sand JIROstore

ウイング久里浜にFruits Can JIRO store

があります。

2024年6月27日にはモアーズ横須賀に、JIRO store SANDWICH SHOPがに開店しました!

八百屋が手がける美味しいサンドイッチのお店。

是非一度食べてみてください。

店舗情報

︎住所:〒239-0833 横須賀市ハイランド4-3-4

︎営業時間:11:00〜売り切れ次第close

︎定休日:月曜〜木曜日

︎Instagram

※駐車場はございません。近隣のコインパーキングの利用をお願いいたします。

※営業日、時間などが記載と異なる場合がございますのでご来店時は事前に店舗へご確認ください。

