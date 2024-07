Jリーグは8日、2024JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝のキックオフ時間を発表した。

2日に行われたプライムラウンドの組み合わせ抽選会にて準々決勝の対戦カードが決定していた中、キックオフ時間も確定。9月4日(水)のファーストレグは4会場ともに19時キックオフとなる一方で、同月8日(日)のセカンドレグは、『ヴァンフォーレ甲府vs川崎フロンターレ』、『FC町田ゼルビアvsアルビレックス新潟』が18時、『サンフレッチェ広島vs名古屋グランパス』は18時30分キックオフに。また、唯一のドーム開催となる『北海道コンサドーレ札幌vs横浜F・マリノス』は14時開始となる。

なお、準々決勝のTV放送・インターネット配信は決定次第、改めて発表するとのことだ。

■2024JリーグYBCルヴァンカップ プライムラウンド準々決勝

▼第1戦 9/4(水)

19:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島〈豊田ス〉

19:00 横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌〈ニッパツ〉

19:00 川崎フロンターレ vs ヴァンフォーレ甲府〈U等々力〉

19:00 アルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビア〈デンカS〉

▼第2戦 9/8(日)

18:30 サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス〈Eピース〉

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス〈札幌ド〉

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 川崎フロンターレ〈JITス〉

18:00 FC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟〈Gスタ〉