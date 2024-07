気になっていた看板

大船駅から徒歩だと20分、平島バス停前の目の前(マクドナルドの隣)の小さな画廊cafeシャノンについてご紹介します。

よく前を通りかかるときに気になっていたカフェ。この看板が目印です。今日は切り絵の展示をやっているみたいです。

看板から入り口まで少し距離があってワクワクしました。

店内に入ると笑顔が素敵なご夫婦が迎えて下さいました。

メニューは一つ

メニューは飲み物とクッキーのセット500円(税込み)のみ。飲み物はコーヒー、紅茶、カフェオレが選べます。私はカフェオレにしました。

コーヒー豆もこだわっていて、「味と香りが断然違います」と記載されてる通り、コクがあってとっても美味しかったです。

コーヒーとミルクの相性もバッチリで、全体的に少し苦く、甘いクッキーにぴったりです!

クッキーも手作りだそうで、サクサクでとっても美味しい!ココア味とプレーンの2種類が楽しめて大満足です。

そしてこの素敵な切り絵はご主人さんの作品だそうです。

油絵も得意としており、切り絵もできて、カフェも経営していて、「何でもできるドラえもん」と言われているそうです。

このカフェを始めたきっかけ

元々、若い頃に大船駅の方でカフェを営んでいたそうなのですが、家を建て直すときにワンルームアパートだったのをお店にしたそうです。

カフェを営むと、「朝起きてちゃんとしなきゃ!」となるので、健康の為でもあるそうです。

お店のやりがい

お店のやりがいは、さまざまな人と親しくなれることが1番と、お話しされていました。以前、病気のおばあちゃんの作品の展示をして欲しいと義理の息子さんがシャノンを見つけて、展示したことがあるそうで、とっても喜ばれたのが感動したとのことです。誰かの生きがいにもなる素敵な画廊ですね。

今はご近所の常連さんの憩いの場になっているそうです。私が滞在していた時もご近所の常連さんが来店され、私に楽しい話をしてくださいました。偶然の出会いでしたが、まさに地元民に愛されるこのシャノンでないとできない体験でした!

こちらのテーブルと椅子は、元々大船にあった三谷さんというフルーツパーラーから譲り受けたものだそうです。とっても素敵ですよね。

最近ひ孫が生まれたそうで、こちらのうさぎの人形も常連さんに作ってもらったそうです。

左のうさぎがカフェのひ孫を抱いているオーナー(奥様)で、右が旦那さんだそうです。

店内は貸し画廊•貸しスペースとしても利用できるそうです。気になる方はお問合せしてみて下さい!

常連さんばかりとおっしゃっていましたが、新規の私でもとても入りやすく、一度行ったら常連さんになってしまう素敵なカフェでした!

2024年7月4日からの約2ヶ月間は夏をテーマにしたチョークアートの作品を展示するそうです。皆様も是非、こだわりのコーヒーとクッキーを食べながら、アートを見たり、ご夫婦とおしゃべりするほっこりタイムを体験しに行ってみて下さい。

*貸し画廊(使用料無料)小店10点程度の展示ができます。

*貸しスペース(月•火•水) 談話室•会議室•教室…等に曜日•時間•料金は相談の上

店舗紹介

【小さな画廊Cafe シャノン】

■住所:〒259-0301 神奈川県鎌倉市岩瀬1289-2

■電話番号:0467-44-5656

■営業時間:カフェタイム 10:00〜18:00

■定休日:月•火•水

※駐車場:あり(3台)

The post 【鎌倉グルメレポ】小さな画廊カフェシャノン-地元民の憩いの場 first appeared on 湘南人.