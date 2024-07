4日、2024-25シーズンのブンデスリーガの日程が発表された。

2023-24シーズンは、開幕から圧倒的な強さを見せたレヴァークーゼンが、クラブ史上初の優勝を飾ると同時に、リーグ史上初の無敗優勝を成し遂げて幕を閉じた。来る2024-25シーズンのオープニングマッチには、その“王者”が登場。日本代表DF板倉滉が所属するボルシアMGとのアウェイゲームに臨む。同試合は現地時間8月23日の20時30分(日本時間で27時30分/24日の3時30分)にキックオフを迎える。

第1節その他8つの試合は、24日から25日にかけて開催される。2022-23シーズンまで前人未到の11連覇を達成しながら、2023-24シーズンはレヴァークーゼンに覇権を譲ったバイエルンは、敵地でのヴォルフスブルク戦でシーズンがスタート。ヴァンサン・コンパニ新監督の下、今夏はDF伊藤洋輝を迎え入れ、覇権奪還を狙う。

また、MF堂安律が所属するフライブルクはシュトゥットガルトと、MF奥川雅也が所属するアウクスブルクはブレーメンと、双方ホームで対戦。クラブ史上初の1部に臨むFW町野修斗所属のホルシュタイン・キールは、ホッフェンハイムの本拠地に乗り込む。今月3日に鹿島アントラーズからMF佐野海舟の完全移籍加入を発表したマインツは、ホームにウニオン・ベルリンを迎える。

オープニングマッチを除く第1節の正確な開催日時は現時点で決まっておらず、7月15~19日を目処に、第1節から第5節の正確なスケジュールが明かされる。

なお、ブンデスリーガ開幕の約1週間前、現地時間17日には、DFLスーパーカップが開催される。本来は前年度のブンデスリーガ王者とDFBポカール王者が相見える大会だが、レヴァークーゼンが国内2冠を達成したこともあり、ブンデスリーガを2位で終えたシュトゥットガルトが繰り上げで出場する。こちらは現地時間17日の20時30分(日本時間で27時30分/24日の3時30分)にキックオフ。また、同16日から19日にかけては、DFBポカールの1回戦も行われる予定だ。

また、最終節は来年5月23日の15時30分(日本時間で22時30分)に一斉開催。レヴァークーゼンは敵地で佐野所属のマインツと、伊藤所属のバイエルンは敵地でホッフェンハイムと、ドルトムントはホームで町野所属のホルシュタイン・キールと、それぞれ対戦する。

2024-25シーズンのブンデスリーガにおける、開幕節と最終節の対戦カードは下記の通り。

◆■ブンデスリーガ開幕節・対戦カード

▼2024年8月23日(金)

ボルシアMG vs レヴァークーゼン

▼8月24日(土)〜25日(日)

ライプツィヒ vs ボーフム

ドルトムント vs フランクフルト

ホッフェンハイム vs ホルシュタイン・キール

フライブルク vs シュトゥットガルト

アウクスブルク vs ブレーメン

ヴォルフスブルク vs バイエルン

マインツ vs ウニオン・ベルリン

ザンクト・パウリ vs ハイデンハイム

◆■ブンデスリーガ最終節・対戦カード

▼2025年5月23日(金)

ライプツィヒ vs シュトゥットガルト

ドルトムント vs ホルシュタイン・キール

ホッフェンハイム vs バイエルン

ハイデンハイム vs ブレーメン

フライブルク vs フランクフルト

アウクスブルク vs ウニオン・ベルリン

マインツ vs レヴァークーゼン

ボルシアMG vs ヴォルフスブルク

ザンクト・パウリ vs ボーフム

