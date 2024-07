女優の渡邉美穂とINIの木村柾哉がW主演を務める、映画『あたしの!』(2024年11月8日公開)の予告編、ポスター、主題歌が4日、明らかになった。

同作は幸田もも子氏による同名コミックの実写化作。この度、あこ子演じる渡邉美穂がナレーションを務めた予告編が公開され、本編映像が初お披露目された。学校イチの王子様・直己(木村)に一目惚れしたあこ子(渡邉)の頭の中は直己への“大好き”でいっぱいだが、横を見ると親友・充希(齊藤なぎさ)も全く同じ目をしていた。

絶対に直己と付き合いたいあこ子は「先手必勝!」と告白するも、あっさりフラれてしまう。あこ子は諦めずあらゆる“モテテク”を使い再び勝負を仕掛け続けるが、なんと充希も負けじと応戦。「恋愛か?友情か?」ついに決心したあこ子と充希の恋の勝負の行方、2人が流す涙の理由、最後にある胸キュンシーンの続きが気になる映像に。あこ子の“最高に前向きな青春”が詰まった予告編となっている。同じく解禁されたポスターでは“運命の恋”を“あたしの!”にするために、ファイティングポーズを取る、あこ子vs充希の2人がコミカル&キュートに収められた。

あわせて、主題歌をINIが担当することも明らかに。本作のために特別に書き下ろされた新曲「Break of Dawn」は、何度フラれても“大好きな人”に真っ直ぐに突き進むあこ子の感情にピッタリな主題歌となっている。

INI コメント

この度、僕たちINIが映画「あたしの!」の主題歌を担当させていただくことになりました。

ありがとうございます!

楽曲名の『Break of Dawn』は夜明けという意味があります。

どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、

そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います。 疾走感のあるシンセの中 ’This is The Love’ とストレートに、

人との繋がりの素晴らしさを歌った、人間愛溢れるポップソングです。

劇場でたくさんの人に聞いていただけると嬉しいです!

【編集部MEMO】

映画『あたしの!』ストーリー

真っすぐで素直過ぎる性格で、思ったことは即行動、自分にも他人にも嘘がつけないあこ子。あこ子の隣には、小3からの親友・充希がいつもいた。新学期、初登校の日、全女子の学校に行く原動力・学校イチの超人気者・直己が、まさかの留年により2人の同学年に降臨。直己に一目ぼれしたあこ子は、ド直球なアプローチを開始。充希は「カッコイイと思うけど恋愛って感じじゃない」と好きではないと断言するものの、充希の怪しい動きを察知するあこ子。先手必勝と、直己に告白するあこ子だが、「彼女つくる気ないから」とあっけなくフラれてしまう。落ち込むあこ子だが、直己の親友・成田から直己が彼女を作らない理由を聞き、彼を好きでい続けることを決意。一方で、充希も直己に近づきはじめて…。

(C)幸田もも子/集英社・映画「あたしの!」製作委員会