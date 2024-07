2024JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンドの組み合わせ抽選会が行われた。

今回はプライムラウンドに進出した8クラブの0Bが抽選会に参加。北海道コンサドーレ札幌は小野伸二、FC町田ゼルビアは太田宏介、川崎フロンターレは鄭大世、横浜F・マリノスは栗原勇蔵、ヴァンフォーレ甲府はハーフナー マイク、アルビレックス新潟は野澤洋輔、名古屋グランパスは田中隼磨、サンフレッチェ広島は森﨑浩司が出席し、ドロワーを務めた。

プライムラウンドの対戦カードと日程は以下の通り。

■準々決勝:9月4日(水)・8日(日)

サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス

北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス

ヴァンフォーレ甲府 vs 川崎フロンターレ

FC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟

※準々決勝第1戦は右側のクラブのホームゲームとし、第2戦は左側のクラブのホームゲームとする

■準決勝:10月9日(水)・13日(日)

サンフレッチェ広島vs名古屋グランパスの勝者 vs 北海道コンサドーレ札幌vs横浜F・マリノスの勝者

ヴァンフォーレ甲府vs川崎フロンターレの勝者 vs FC町田ゼルビアvsアルビレックス新潟の勝者

※準決勝第1戦は右側のクラブのホームゲームとし、第2戦は左側のクラブのホームゲームとする

また同日に決勝戦の日程も発表された。会場は国立競技場、11月2日(土)13時5分キックオフ予定。フジテレビ系列にて全国生中継される。