2024明治安田J1リーグ第21節が29日と30日に行われた。

FC町田ゼルビアはガンバ大阪との上位直接対決を制し、首位の座を堅持した。9分にウェルトンのゴールでG大阪が先制したものの、33分に半田陸が2枚目のイエローカードを受け取り退場。数的有利を得た町田は前半終了間際に追いつくと、後半に2点を奪い、3-1で逆転勝利を収めた。

もう一つの上位直接対決でも、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズに逆転勝利。8分にチャヴリッチのゴールで鹿島が先制したものの、武藤嘉紀、マテウス・トゥーレル、大迫勇也のゴールで神戸が3-1の勝利を収めた。神戸は鹿島とG大阪との勝ち点差を「1」に縮め、町田は鹿島とG大阪との勝ち点差を「5」に広げる結果となった。

ホームに名古屋グランパスを迎えたセレッソ大阪は、26分にレオ・セアラが今季15ゴール目となる独走ゴールを決めて先制。65分にはカピシャーバの折り返しにルーカス・フェルナンデスが合わせて先制する。76分に1点を返されたものの、1点リードで逃げ切ったC大阪が連勝で7戦無敗となった。

浦和レッズは主力の退団が続くなか、ホームでジュビロ磐田と対戦。21分に石原広教の移籍後初ゴールで先制すると、52分に渡邊凌磨がカウンターを仕上げて追加点。74分に伊藤敦樹がトドメを刺し、3-0で快勝した。

アビスパ福岡は1点を守り切ってFC東京との上位対決を制し、直近6試合で5勝1分と好調を維持。サンフレッチェ広島は川崎フロンターレに追いついて1-1で引き分けた。

ホームに柏レイソルを迎えたサガン鳥栖は、37分にマルセロ・ヒアンの今季10ゴール目で先制。しかし、62分にマテウス・サヴィオのPK成功で追いつかれると、64分にM・サヴィオの追加点を浴びて逆転される。72分と90分には木下康介にリードを広げられ、鳥栖は1-4の逆転負けを喫した。

勝ち点「16」の18位湘南ベルマーレと同「17」の19位京都サンガF.C.が直接対決。24分に原大智のゴールで京都が先制する。52分に湘南はPKを獲得したものの、福田翔生はコースを読まれて失敗。1点を守り抜いた京都は、湘南と鳥栖をかわし、降格圏から脱出した。

アルビレックス新潟は、谷口海斗のゴールを守り切って北海道コンサドーレ札幌に勝利。敗れた札幌は7連敗となった。東京ヴェルディは開幕節のリベンジを果たし、敵地で横浜F・マリノスから逃げ切って2-1で勝利した。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■第21節

▼6月29日(土)

北海道コンサドーレ札幌 0-1 アルビレックス新潟

川崎フロンターレ 1-1 サンフレッチェ広島

横浜F・マリノス 1-2 東京ヴェルディ

▼6月30日(日)

ガンバ大阪 1-3 FC町田ゼルビア

セレッソ大阪 2-1 名古屋グランパス

浦和レッズ 3-0 ジュビロ磐田

FC東京 0-1 アビスパ福岡

湘南ベルマーレ 0-1 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 3-1 鹿島アントラーズ

サガン鳥栖 1-4 柏レイソル

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(43/+17)

2位 鹿島(38/+9)

3位 G大阪(38/+5)

4位 神戸(37/+14)

5位 C大阪(35/+7)

6位 福岡(35/+4)

7位 広島(34/+16)

8位 FC東京(33/+3)

9位 浦和(32/+7)

10位 東京V(30/-4)

11位 名古屋(27/-2)

12位 横浜FM(26/+1)

13位 柏(26/-5)

14位 新潟(25/-3)

15位 川崎F(23/-1)

16位 磐田(23/-4)

17位 京都(18/-18)

18位 鳥栖(17/-10)

19位 湘南(16/-11)

20位 札幌(11/-25)

◆■今後の対戦カード

【第16節延期分】

▼7月3日(水)

19:00 横浜FM vs 鳥栖

【第22節】

▼7月5日(金)

19:00 広島 vs 神戸

▼7月6日(土)

18:00 鹿島 vs 札幌

18:00 東京V vs C大阪

18:00 町田 vs 名古屋

18:30 浦和 vs 湘南

18:30 新潟 vs 鳥栖

18:30 磐田 vs 川崎F

19:00 柏 vs FC東京

19:00 G大阪 vs 横浜FM

▼7月7日(日)

19:00 福岡 vs 京都

