ピレリより、ポルシェ 911 GT3 および、911 GT3 RS向けの新しいタイヤコレクションが登場！

この度ピレリとポルシェは、ポルシェ911向けのモデルとして4つのスポーツタイヤを開発した。新作モデルは、ポルシェ 911 GT3 RS用の「P Zero Trofeo RS」と「P Zero Corsa」、そして911 GT3 用の「P Zero Trofeo R」と「P Zero Corsa」となっている。

なお、これらのモデルの全ては公道およびサーキットでも安全に走行することができるよう設計されているので、サーキットまでの道のりも、サーキットでの走行でも快適に走らせることができるという。

今回の新作モデルのうち「P Zero Trofeo RS」はサーキットで高いパフォーマンスを発揮するように設計されたセミスリックタイヤ、「P Zero Corsa」はよりロード指向、ポルシェ 911 GT3 RS用の「P Zero Trofeo RS」は「P Zero Trofeo R」よりも作動範囲がさらに広い仕上がりだ。

また、この新しいポルシェ911向けのコレクションには、素早いフォームアップの能力が備わっているため、サーキット走行時に最初の数周から限界近くのパフォーマンスを発揮することが可能である。加えて摩擦率も低いため、過酷なドライビングシチュエーションにおいても高い耐ストレス性を実現するほか、ドライはもちろんウェットな路面でも安全性の高い運転を可能にしてくれる。