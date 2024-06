2024明治安田J1リーグ第20節の全10試合が26日に行われた。

前半戦を首位で折り返したFC町田ゼルビアは、昨年の王者ヴィッセル神戸とアウェイで対戦。前半からホームチームに主導権を握られ、何度かピンチを迎えるも、GK谷晃生を中心とした守備陣が集中した対応を続け、最後までゴールを与えず。数少ないチャンスを生かせず2試合連続のスコアレスドローに終わったものの、敵地で勝ち点「1」を獲得し、しっかりと首位の座をキープしている。

勝ち点「37」で並ぶ2位鹿島アントラーズと3位ガンバ大阪による直接対決も、スコアレスドローで終了。ホームの鹿島は比較的自由にポジションを取る鈴木優磨が起点となり、前半に複数回の決定機を作るも、GK一森純や中谷進之介を中心としたG大阪の堅守を崩すことができず。後半は拮抗した展開が続き、そのまま両チーム無得点でタイムアップを迎えた。鹿島は3戦連続ドローに終わり、G大阪は6連勝を逃している。

川崎フロンターレと湘南ベルマーレによる“神奈川ダービー”は、序盤からホームの川崎Fが主導権を握り多くのチャンスを作ると、62分にマルシーニョが待望の先制ゴールをマーク。しかし、78分に田中聡に同点弾を献上すると、その後勝ち越すことができず、試合は1-1で終了した。川崎Fは大島僚太の約1年ぶりの実戦復帰となった一戦を白星で飾れず、3試合未勝利となっている。対する湘南も5試合未勝利と苦しい戦いが続く。

5位につけるサンフレッチェ広島はアルビレックス新潟をホームに迎えた。11分に先制を許すも、27分にピエロス・ソティリウがゴールネットを揺らし同点に。その後は多くのチャンスを作ったものの、最後まで勝ち越し点を奪うことができず、1-1のドローに終わった。この結果、北海道コンサドーレ札幌を1-0で下した6位FC東京との勝ち点差がなくなっている。

6試合ぶりの白星を目指す浦和レッズは、7分に渡邊凌磨が挙げた1点を守り抜き名古屋グランパスに勝利。また、サガン鳥栖を1-0で下したセレッソ大阪が6戦負けなし、横浜F・マリノスに2-1で競り勝ったアビスパ福岡が4戦負けなしとしている。ジュビロ磐田はホームで東京ヴェルディに3発完勝。ともに苦戦が続く京都サンガF.C.と柏レイソルの一戦は2-2のドローに終わった。

今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆◼︎第20節・試合結果

鹿島 0-0 G大阪

FC東京 1-0 札幌

川崎F 1-1 湘南

磐田 3-0 東京V

名古屋 0-1 浦和

京都 2-2 柏

C大阪 1-0 鳥栖

神戸 0-0 町田

広島 1-1 新潟

福岡 2-1 横浜FM

◆◼︎順位表

※カッコ内は(勝ち点/得失点差)

1位 町田(40/+15)

2位 鹿島(38/+11)

3位 G大阪(38/+7)

4位 神戸(34/+12)

5位 広島(33/+16)

6位 FC東京(33/+4)

7位 C大阪(32/+6)

8位 福岡(32/+3)

9位 浦和(29/+4)

10位 名古屋(27/-1)

11位 東京V(27/-5)

12位 横浜FM(26/+2)

13位 磐田(23/-1)

14位 柏(23/-8)

15位 川崎F(22/-1)

16位 新潟(22/-4)

17位 鳥栖(17/-7)

18位 湘南(16/-10)

19位 京都(15/-19)

20位 札幌(11/-24)

◆◼︎第21節・対戦カード

▼6月29日

14:00 札幌 vs 新潟

19:00 川崎F vs 広島

19:00 横浜FM vs 東京V

▼6月30日

18:00 C大阪 vs 名古屋

18:00 G大阪 vs 町田

18:30 FC東京 vs 福岡

18:30 浦和 vs 磐田

19:00 湘南 vs 京都

19:00 神戸 vs 鹿島

19:00 鳥栖 vs 柏