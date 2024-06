HIP HOPフェス『THE HOPE 2024』第一弾発表で千葉雄喜、SEEDA、般若ら

2024年9月21日(土)9月22日(日)にお台場THE HOPE特設会場で開催される『THE HOPE 2024』のアーティストラインナップ第一弾が発表された。

第一弾のラインナップとして発表されたのは、総勢45組のLIVEアーティストと、29組のDJ。2日間に規模が拡大となり、出演アーティスト数もさらに増加。今年”チーム友達”で鮮烈にシーンにカムバックを果たした千葉雄喜をはじめ、長きに渡りシーンを支えてきたAI、AKLO、SEEDA、般若。シーンの中核を担うGADORO、kZm、MC TYSON、OZworld、紅桜、ゆるふわギャング。そして、まさにTHE HOPEの名の通りシーンのホープであるKaneee、Kohjiya、Lunv Loyal、MaRI、SKRYU、Yvng Patra、7。昨年クレジットされつつも出演が叶わなかった百足&韻マン。さらに、YouTubeを通して良質なアーティストをフックし続ける03- Performanceが、THE HOPE初出演アーティストとしてクレジットされている。

チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。現在、通常よりもディスカウントされたチケットが先行で販売されている。

<イベント情報>

『THE HOPE 2024』

日程:2024年9月21日(土)9月22日(日)

会場:お台場THE HOPE特設会場

主催:THE HOPE制作委員会

お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00)

THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp

=出演者=

※以下アルファベット順

●Artist

AI[初]

AKLO[初]

AK-69

ANARCHY

BIM

Bonbero

Carz

Candee

C.O.S.A.[初]

CYBER RUI

DADA

DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS

DJ RYOW with FRIENDS

Eric.B.Jr

eyden

GADORO[初]

Hideyoshi

IO

Jin Dogg

JP THE WAVY

Kaneee[初]

Kohjiya[初]

kZm[初]

LANA

Lunv Loyal[初]

MaRI[初]

Only U

MC TYSON[初]

OZworld[初]

ralph

Red Eye

SEEDA[初]

SKRYU[初]

Watson

¥ellow Bucks

Young Coco

Yvng Patra[初]

ジャパニーズマゲニーズ

千葉雄喜 -Shot Live-[初]

般若[初]

紅桜[初]

ゆるふわギャング[初]

百足&韻マン[初]

03- Performance[初]

7[初]

And More…

●DJ

ASIAN STAR [初]

DJ BULLSET

DJ CHARI

DJ C2 [初]

DJ DEFLO

DJ 8MAN

DJ GEORGE

DJ JAM

DJ KANJI

DJ KEKKE

DJ KEM

DJ KOTARO

DJ NORIO

DJ RyuNosuke(FTL) [初]

DJ SpiTe [初]

DJ SN-Z

DJ TATSUKI

DJ U-LEE

DJ MAGARA (MASTERPIECESOUND) [初]

DJ NISHIMIA

DopeOnigiri

FOOLISHMAN

FUJI TRILL

MARZY [初]

nasthug [初]

New J [初]

VLOT

YUTO

ZEN-LA-ROCK(DJ SET) [初]

And More...

■オフィシャル先着先行チケット受付期間

2024年6月24日(月)18:00~2024年9月5日(木)23:59まで

※先着受付となります。規定数に達し次第受付は終了となります。

又、券種によっては今後販売されない可能性がございます。

※締切日時は予定となりますので、変更される可能性がございます。

チケット購入サイト

【イープラス】(日本語表記受付) https://eplus.jp/thehope/

【If you prefer to purchase tickets on English page, you can do from here】(英語表記受付)

https://ib.eplus.jp/thehope2024

各チケット料金

◇先行販売

《1DAY TICKET》

GOLD TICKET ¥13000

PLATINUM TICKET ¥23000

《2DAYS TICKET》

GOLD TICKET ¥24000

PLATINUM TICKET ¥44000

PLATINUM TICKET特典

・PLATINUM専用最前エリアのご利用

・PLATINUM専用入場口からのご入場

・PLATINUM専用オフィシャルバーのご利用

・PLATINUM専用トイレのご利用

公演に関するお問い合わせ

・キョードー東京

・0570-550-799(平日:11:00〜18:00/土日祝:10:00〜18:00)

THE HOPE 公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/thehope_fes/

Twitter:https://twitter.com/THEHOPE_FES

TikTok:https://www.tiktok.com/@thehope_fes

YouTube:https://www.youtube.com/@thehope_fes

LitLink:lit.link/thehope2024