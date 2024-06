プレミアリーグは18日、2024-25シーズンの日程を発表した。

新シーズンは、8月16日(金)に開催される『マンチェスター・ユナイテッド vs フルアム』で幕を開け、最終節は来年5月25日に決定。前人未到のプレミアリーグ4連覇を達成したマンチェスター・シティは、いきなりチェルシーと激突する他、日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナルがウルヴァーハンプトン、MF遠藤航が所属するリヴァプールがイプスウィッチ、三笘薫が所属するブライトンはエヴァートンとの開幕戦となる。

2024-25シーズンのプレミアリーグ開幕節は以下の通り。

■8月16日(金)

マンチェスター・ユナイテッド vs フルアム

■8月17日(土)

イプスウィッチ vs リヴァプール

アーセナル vs ウルヴァーハンプトン

エヴァートン vs ブライトン

ニューカッスル vs サウサンプトン

ノッティンガム・フォレスト vs ボーンマス

ウェストハム vs アストン・ヴィラ

■8月18日(日)

ブレントフォード vs クリスタル・パレス

チェルシー vs マンチェスター・シティ

■8月19日(月)

レスター vs トッテナム