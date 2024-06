テレビ朝日の夏の大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」が7月20日~8月25日に開催されることが、14日に発表された。

「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」

■今年の「サマステ」は番組連動コンテンツ拡大

2014年からスタートした夏の恒例大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION』が、今年も開催決定。人気番組と連動したコンテンツも拡大し、さらには映えスポットも満載。しかも、屋内で涼しく過ごせる本社会場が今年は入場無料。別途有料となっているブースも、前売りのサマチケを購入すれば、お得に楽しめる。

■豪華ゲストアーティストのSPライブ開催

今年は「六本木ヒルズアリーナ特設ステージ」の開幕初日に、現在ワールドツアー中の「新しい学校のリーダーズ」が降臨。テレビ朝日で放送中の冠番組『新しい学校のリーダーズの課外授業』と連動したライブを開催する。アーティストが日替わりで登場する『SUMMER STATION 音楽LIVE』の出演アーティスト第1弾も発表。FRUITS ZIPPERが学生限定ライブなど3ステージを届けるほか、≠ME、SKE48、OWVなど、人気アーティストが集結。ヒーローショーも開催予定で、後日詳細が発表される。

■『Mステ』『博士ちゃん』など番組連動コラボブース登場

本社会場内では、人気番組の世界をリアルに楽しめるブースが。『ミュージックステーション』のアトラクションでは、ラインナップからお好きな楽曲を選択し、カメラが設置された特設ブースへ。すると最先端技術を駆使したステージ演出が加わり、まるで『Mステ』で歌唱しているような映像が仕上がる。また、『マツコ&有吉 かりそめ天国』からは、番組イラストのキャラクターが動く観覧車型の射的アトラクション「マツコ&有吉 かりそめ天国 射的ゲーム」が登場。さらに、『ザワつく! 金曜日』の「ザワつく! 金曜日 工場クイズ体験ブース」では、人気企画「工場クイズ」を出演者になった気分で実際に体験できる。そして『サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん』は、「博士ちゃん 昭和タイムスリップ商店」を展開。昭和の時代、みんなが遊んだメダルゲームや懐かしゲームで思う存分遊ぶことができる。

■日本の夏祭りを堪能できる縁日屋台も

本社会場の入口には、「古き良きニッポンの納涼夏祭り」を体験できる縁日屋台が。カラフルな提灯で彩られた縁日屋台は、映えスポットとなっており、「輪投げ」や「千本くじ」など、日本ならではの縁日遊びも堪能できる。

■5年ぶりに社員食堂を開放

今年は飲食ブースもさらに充実。本社7階の社員食堂を夏祭り限定で開放する大人気エリア「バラエティ食堂」が復活し、人気番組とのコラボメニューをたっぷり提供。さらに隣接する屋上には、東京タワー&リッチな夜景が眺められるビアガーデンも。大人も子どもも楽しめる『ドラえもん』の水遊びコーナーも登場する。本社1階の「EX GARDEN CAFE」では、大人気アニメ『ブルーロック』や、新ドラマ『南くんが恋人!?』、『中居正広の土曜日な会』との「サマステスペシャルコラボカフェ」に変身し、夏祭り限定、法被に身を包んだ『ブルーロック』のキャラクターたちとも出会える。また、毛利庭園には、極上の生ビールが楽しめるビアスタンドが登場。六本木ヒルズウエストウォーク2階の大屋根プラザでは、ビールに合うメニューを提供する。『ドラえもん』など人気番組とコラボしたメニューも。さらにテレアサひろばでも、選りすぐりの飲食ブースが展開される。

■「EX THEATER ROPPONGI」STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちが集合

さらに「EX THEATER ROPPONGI」では、7月19日~8月25日、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちによる公演『マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ! 西だ! 全員集合』を開催。本公演には、井上瑞稀、橋本涼、那須雄登、浮所飛貴、Go! Go! kids、AmBitious、Boys beらが出演。4グループに分かれて全57公演(※予定)、サマステライブならではのプログラムで、エネルギッシュかつ魅力いっぱいのステージを届ける。チケットの一般販売は、チケットぴあで6月29日正午にスタート。

すべての詳細は、公式サイト、SNSを参照。