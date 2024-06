バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「GUNDAM NEXT FUTURE限定 ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [クラシックカラー]」(1,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて近日予約受付を開始予定。

「GUNDAM NEXT FUTURE限定 ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [クラシックカラー]」は、2024年6月から全国47都道府県で展開する「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の限定商品としてオンライン販売される1/144スケール組み立て式プラモデル。ランナーの一部に卵の殻を配合することで環境負荷を低減した新素材を使用しており、成形色そのものの色味を活かした温かみのあるクラシカルなカラーリングが特徴となっている。

本体はこれまで積み重ねてきた技術を用いて、少数パーツでありながら抜群の可動を実現。塗装はもちろん、シール貼りも不要なので、パーツを組み立てるだけで完成する。また、ニッパーなどの道具を使わずに手でパチパチと簡単に折れるタッチゲート仕様や、部位ごとにまとまったランナー配置も取り入れているとのこと。

