【鎌倉 グルメレポ】天金（てんきん）- 大船で穴場のお寿司屋さん。1…

ご夫婦で切り盛り!常連の多い大船の寿司屋

JR大船駅東口を出て、右手(北鎌倉方面)へ徒歩約5分、「大船行政センター」を目指して向かう通り沿いの右手に「天金(てんきん)」はあります。

並びには台湾家庭料理屋、ベトナム料理店ライプンなどの飲食店が軒を連ねています。年季が入った味のある外観。このお店は大船で半世紀以上も営まれている老舗店とのこと!古くから親しまれているお店の味に期待大です。

扉には、入荷したばかりの旬のネタが書かれた貼り紙が掲示されていました。この日は生とり貝、ホタルイカ、明石の鯛。

「特製ちらし寿司」と「いくらとまぐろの漬け丼」のメニューは、この通りを使う方なら気になっている方も多いはず。とってもお得に新鮮なネタを楽しめるお店です。

店内は、カウンター席のみ。子連れでしたが、店主さんと奥様は快く迎え入れてくれました。

にぎり、ちらし、巻きもの、鉄火重や穴子重もありました!お子様寿司もあるので、キッズフレンドリーなお店のようです。

棚には、黒霧島やいいちこなどの焼酎ブランドがボトルキープされており、常連さんに愛されているお店ということが伺えます。

店主さんとカウンター越しにお話していると、早速あがりとサービスの「赤貝の肝」を煮つけたものが運ばれて来ました。

驚いたのは、幼児の娘も赤貝の煮つけを食べられたこと。

特に貝類が苦手なお子さんも多いかと思いますが、甘めのタレと柔らかい赤貝は臭みが無く、とても親しみやすい味でした。ごはんが欲しくなる!

こちらが、1日10食限定のちらし寿司(税込980円)。まぐろ、玉子、ホタテ、エビ、キュウリ、コハダ、蓮根、トップには旬のホタルイカが乗っています。

桜でんぶのピンク色やキュウリの緑色など、色とりどりで華やか!

筆者のお気に入りネタは、コハダ。とても新鮮で、特有のしっとりとした食感と旨味が酢飯とよく合います。

因みに酢飯は、しっかりお酢の味が付いていて食欲スイッチが入るような美味しさ。ネタの味付けとのバランスが最高です。

まぐろはほんのりと甘みと旨みがあり、でもあっさりと食べられます。少し弾力もありました!美味しくてもっと食べたくなりますよ。

具材たっぷりなので様々な食感と味を楽しめるちらし寿司、天金さんでは旬の食材も乗せてくれるのでおすすめです。

それにしても、このネタ数と鮮度、ボリュームで980円(税込)は破格!大船で美味しいお寿司をお手頃価格で食べたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

店舗情報

【天金(てんきん)】

■住所:〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目2-9■電話番号:0467-46-5828■営業時間:11:30~22:00■定休日:木曜日※駐車場:無し※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。

