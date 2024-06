【三浦　グルメレポ】pulu pulu pulupo-ワインによく合…

三浦市の三崎漁港近くの三崎銀座通りにあるたこ焼き屋さん「pulu pulu pulupo!」を紹介します。

三浦のたこやき屋さん

店主の大西さんは東京から昨年移住をしてきて、三浦市初のたこ焼き屋さん、pulu pulu pulupo!を開店しました!

元々自宅を購入していて週末だけ三浦で過ごす生活を約20年続けていたそうですが、来るたびに三浦の魅力に惹かれて昨年完全に生活拠点も移しました。

とろとろふわふわぷるっぷる

pulu pulu pulupoのたこやきは特に生地にこだわって作られています。

たこ焼きの仕上がりが中がとろとろ、外がふわふわのぷるっぷるのたこ焼きに仕上がる様に生地を仕込んいるとのこと。

ちなみpulupoはスペイン語で「タコ」という意味で店主の目指すぷるっぷるのたこ焼きとかけあわせて「pulu pulu pulupo!」と店名にしたそうです。

一からたこやきを焼くのを見学させてもらいましたが、水分多めの生地から丸い美味しそうなたこ焼きに変わっていくのは本当に見ていて飽きがこなかったです。

たこと生地を入れただけの状態でここから丁寧に作られていきます!

この状態からたこやきになるのが楽しみです。

生地にねぎ、紅生姜、揚げ玉が入りました!

余計なものが入らないシンプルな具材。仕上がりが楽しみです。

焼き加減を見ながら回していきます。

大西さんは菜箸でたこやきを回転させていました。生地が柔らかいので菜箸を使用するのがちょうど良いのだそう。

お店の辺りには美味しそうな匂いがしてきました。

この匂いを素通りできる人はなかなかいないと思います。

柔らかい生地がしっかりと丸くなってきました!

パチパチと油の音も心地よいです。

約10分程で美味しいたこ焼きの完成です。

お味は3種類

たこやきの味は「ソース」「しょうゆ」「塩だれ」の3種類にマヨネーズの有無から選べます!(各種500円:税込)

ドリンクはワイン(赤・白、各種400円:税込)のみ提供されています。

たこやきとワインは実はよく合うそうでソース味には赤ワイン、醤油と塩ダレには白ワインがオススメのようです。

この日筆者は運転を控えていたのでワインは、泣く泣く我慢しましたが運転しない方は是非ワインと一緒に食べてほしいです。

お店のイチオシは塩ダレ!

なかなかたこやきを塩ダレで食べる機会が無いので珍しいと思い、私も塩ダレのマヨネーズ有り(右側)と、しょうゆのマヨネーズ無し(左側)をお願いしました。

とろとろ×ふわふわ=ぷるぷる

たこやきはシンプルな味わいですがタコは大きめで生地がとろっとろで美味しい。

お店おすすめの塩ダレ×マヨネーズは私のたこやきの概念を覆されました。

食欲の進む塩ダレにマヨネーズのコク。

シンプルなたこやきだからこそ味が映えます。

しょうゆ味は出汁がしっかり効いていて、醤油のしょっぱさがないのでパクパク食べられます!

こちらにもマヨネーズをお願いすればよかったと少し後悔。。

どちらの味のたこ焼きも美味しかったです!

ご馳走様でした!

店舗情報

︎住所:神奈川県三浦市三崎3-5-13

︎電話番号:050-8892-2539 ︎営業時間:11:30-16:00(木・金 ) ・11:30-14:30(土・日)

︎アクセス:京急バス「三崎港」バス停下車、徒歩1分。

︎Instagram:https://www.instagram.com/pulu_pulu_pulpo

※駐車場はございません。近隣の有料駐車場の利用または公共交通機関でのご来店をお願い致します。

