『キングス・ワールドカップ』は、ラストチャンスラウンドの試合日程を発表。人気配信者の加藤純一氏がオーナーを務め、日本代表として参戦するムラッシュFCの試合は、日本時間の6月3日(月)7時開始予定となることが決定した。

『キングス・ワールドカップ』は、バルセロナなどで活躍した元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が主催する7人制サッカーの国際大会。スペイン・バルセロナの『キングス・リーグ』参加チームと、メキシコで開催されている『アメリカス・キングス・リーグ』に参加している多国籍チームに加え、ワイルドカードとして出場する各国の代表チームが世界一を目指して争われる。

同大会はスイス式トーナメントで開催されており、ムラッシュFC(日本)は、『アメリカス・キングス・リーグ』の王者である「Raniza FC」(ウルグアイ)に初戦で敗れたが、セカンドステージ(敗者復活戦)で「UA STEEL」(ウクライナ)に勝利。決勝トーナメント進出をかけて、ラストチャンスラウンドに臨むことになる。

ラストチャンスラウンドにおけるムラッシュFCの試合は、日本時間の3日7時開始予定となることが決まった。なお、対戦相手の「Limon FC」(トルコ)はバルセロナやアトレティコ・マドリードなどで活躍した元トルコ代表MFアルダ・トゥラン氏がテクニカルディレクターを務めている。

ラストチャンスラウンドの対戦カードと試合日程は下記の通り(表記はすべて日本時間)。

■2024年6月3日(月)2時

・Ultimate Móstoles(スペイン) vs 1K FC(スペイン)

■2024年6月3日(月)3時

・Foot2Rue(フランス) vs Muchachos FC(アルゼンチン)

■2024年6月3日(月)4時

・SXB FC(サウジアラビア) vs Olimpo United(メキシコ)

■2024年6月3日(月)5時

・Stallions(イタリア) vs Persas FC(ペルー)

■2024年6月3日(月)6時

・Saiyans FC(スペイン) vs PIO FC(スペイン)

■2024年6月3日(月)7時

・Limon FC(トルコ) vs ムラッシュFC(日本)

■2024年6月3日(月)8時

・Raniza FC(ウルグアイ) vs Jijantes FC(スペイン)

■2024年6月3日(月)9時

・Club de Cuervos(メキシコ) vs Los Aliens 1021(アメリカ)